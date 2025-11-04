美Fed放「鷹」支撐美元 新台幣貶破30.9元

▲新台幣兌美元今（4）日早盤貶破30.9元。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 美國聯準會（Fed）官員就貨幣政策前景仍發表相對鷹派評論之下，支撐美元指數衝上100，亞洲主要貨幣兌美元走弱，新台幣兌美元今（4）日早盤也貶破30.9元，一度來到30.904元，貶值6.6分。

美國Fed上周如市場預期降息1碼、0.25個百分點，但主席鮑爾對12月再降息態度謹慎，也讓市場對12月降息預期降溫，加上其他聯準會官員放「鷹」，理事庫克也警告，隨著對等關稅效應顯現，明年通膨可能持續維持高檔。

在美國聯準會12月降息未定之下，美元指數衝破100，來到100.01，亞洲主要貨幣日圓兌美元早盤貶至154.41，韓元兌美元率來到1435.7，離岸人民幣兌美元亦偏弱來到7.1286。

至於新台幣兌美元今日早盤也開低走低，以30.88元、貶值4.2分開出，隨後進一步貶破30.9元，一度來到30.904元、貶值6.6分，不過，由於台股漲，新台幣目前在30.89元盤整。

