美Fed「鷹鴿」大戰 12月降息機率下滑

[NOWnews今日新聞] 隨著美國政府於14日公布因政府關門而延後發布的經濟數據計畫，3名美國聯準會（Fed）官員重申他們對通膨的擔憂，而聯準會最鴿派的決策者則表示，現有經濟數據支持再次降息。聯準會內部對於12月是否再次降息的立場日漸分歧，而市場預期Fed將在12月降息的機率降低，已跌破五成。

根據路透社報導，週五晚間，反映交易員對聯準會政策情緒最佳即時指標的短期利率期貨顯示，市場認為聯準在9月、10月連續兩次降息後，12月不再降息的機率已升至60%。

就在24小時前，市場對此機率仍接近五五波，而在聯準會10月29日做出決定之前的幾週，市場一直強烈傾向於降息。

Fed內部「鷹、鴿」兩派旗幟鮮明，加上市場預期不斷變化，凸顯出Fed的政策立場嚴重分裂。這凸顯出聯準會12月9至10日的會議，可能將成為一場極具爭議的決策。

而市場的預期也可能在下週再次翻轉，因為政府統計機構將開始發布一個半月以來的首批經濟數據，屆時包括極具影響力的鴿派理事華勒（Christopher Waller）在內，會有更多的聯準會決策者發表他們的觀點。

鷹派官員擔憂通膨與結構性問題

堪薩斯城聯準銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid）、達拉斯聯準銀行總裁羅根（Lorie Logan）、克里夫蘭聯準銀行總裁哈曼克（Beth Hammack）14日大致重申了上月聯準會降息後他們所表達的鷹派立場。

哈曼克在匹茲堡經濟俱樂部表示：「目前貨幣政策應採取進一步動作的條件並不明顯。」

羅根在達拉斯和堪薩斯城聯儲銀行舉辦的一次能源會議上發言，也持同樣謹慎的態度。她表示，「在我展望12月會議時，我認為很難支持再次降息，除非我們得到令人信服的證據，表明通膨的下降速度真的快於我的預期，或者我們看到勞動力市場的降溫超過目前我們所見的溫和趨勢。」

施密德則在同一場會議中表示，他在10月降息時反對的理由，至今仍指引他面對12月會議的態度。他指出：「我不認為進一步降息能在勞動市場出現裂縫時提供太大幫助」，「降息可能會對通膨產生更持久的影響，因為我們對2%目標的承諾將越來越受到質疑。」

鴿派呼籲降息以支持經濟

相較之下，聯準會理事米蘭（Stephen Miran）在連續兩場電視訪談中為再次降息辯護。米蘭與施密德一樣在10月會議中投下反對票，但米蘭反對的理由是他主張降息幅度應該大於實際執行的四分之一個百分點。

米蘭計劃在明年一月任期結束時重返白宮擔任經濟顧問，他與美國總統川普（Donald Trump）的觀點一致，認為利率過高。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在10月降息之後表示，聯準會迄今為止的舉措旨在作為防止勞動力市場狀況潛在惡化的保險。但他表示，由於政府停擺延遲了關鍵經濟數據的發布，央行可能需要放慢腳步，直到數據的「迷霧」消散。

他也指出，利率制定委員會中存在強烈且不同的觀點，並強調12月降息並非「必然結果」。

