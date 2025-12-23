美FMC調查西班牙港口政策不排除祭出罰款或限制措施

根據英國航運相關網站引述，美國聯邦海事委員會（FMC）宣布，已完成針對西班牙可能對美國航運採取不利行為的第一階段調查，並正式向航運業界徵詢意見，評估是否採取補救或報復性措施，包括對西班牙籍船舶處以高額罰款或限制其進入美國港口。

FMC指出，這項調查於去年啟動，重點聚焦西班牙在港口進出管制方面所實施的相關規定或作法，是否對美國對外貿易航運造成不利影響。委員會指出，外傳二○二四年十一月隸屬美國「海事安全計畫」（Maritime Security Program）的美國籍馬士基貨櫃船，在自美國前往地中海航線途中，遭西班牙港口拒絕靠泊，被迫改道摩洛哥丹吉爾地中海港（Tangier Med），且在當地也遭遇抗議行動。

FMC說明，經由多方資訊來源查證，這項消息內容屬實，西班牙政府確實於去（二○二四）年十一月直接拒絕至少三艘美國籍船舶進港，係因部分行動人士抗議，指控馬士基船舶載運美國軍事補給與設備前往以色列，背景涉及加薩戰爭局勢。

FMC指出，相關政策目前仍在實施中，並認為此舉可能已對美國對外貿易航運形成「普遍性或特定性的負面條件」，進而影響美國航運與貿易利益。

FMC現正公開徵求航商、貨主及其他利害關係人提供意見，特別關注西班牙現行是否仍針對前往或來自以色列的特定船舶，採取拒絕或限制港口進出的作法。

FMC強調，目前尚未作出最終裁定，後續將依據蒐集到的證據進行評估。不過，FMC明確指出，潛在因應措施包括限制西班牙籍船舶承運貨物、拒絕其進入美國港口，甚至可對每一航次西班牙籍船舶處以最高約二百三十萬美元罰款。

FMC表示，本案調查屬於核心職責之一，目的在於維護美國航運產業與對外貿易公平環境，確保美國籍船舶不因外國政策或措施而遭受不當對待。