美GDP大成長！降息預期退潮 美股4股指承壓

▲美國第三季GDP成長超乎預期，拉低投資人對聯準會明年出降息的預期。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國商務部今（23日）公布延遲發布的經濟數據，受強勁消費支出推動，第三季GDP成長遠超預期，連帶拉低投資人對聯準會（Fed）明年降息的預期。今日美股三大股指開盤下跌，道瓊工業指數下跌53點或0.1%，標普500指數、那斯達克指數平盤。

截至美東時間上午10時，道瓊工業指數下跌13.01點或0.03%，暫報48,349.67點；標普500指數上漲4.66點或0.07%，暫報6,883.15點；那斯達克指數上漲7.53點或0.03%，暫報23,436.36點；費城半導體指數下跌34.8點或0.49%，暫報7,110.77點。

個股部分，輝達上漲0.16%、台積電ADR下跌0.06%、特斯拉下跌0.38%、蘋果上漲0.06%、Alphabet上漲0.98%、Meta上漲0.27%、微軟上漲0.23%、亞馬遜上漲1.16%、甲骨文下跌2.54%、英特爾下跌0.47%、超微下跌0.87%。

美國財經媒體CNBC報導，美國商務部今公布，美國GDP第三季增幅為4.3%，遠高於經濟學家預測的3.2%。這份報告原定於10月30日發布，但因政府停擺而推遲。報告顯示美國經濟可能比最初預想的要好，連帶影響投資人認為聯準會在2026年初降息的可能性降低。芝商所（CME）Fed Watch工具顯示，認為 2026年1、3月利率維持不變的交易人略為增加。

紐約證券交易所將於聖誕節前夕（星期三）美國東部時間下午1點提前收盤，並於聖誕節當天（星期四）休市。

