美GDP強勁助攻！新台幣升至31.4字頭 熱錢回頭盤中勁揚7分

熱錢回頭買超台股，新台幣早盤最低觸及31.44元、升幅7分，目前在31.45元附近盤整。資料照



美國第3季經濟成長表現大幅優於預期，加上AI概念股上漲力道強勁，美股收紅、台股開盤上漲逾百點，新台幣匯率一早以微幅貶值開出，在熱錢回頭買超，匯價直接升破31.5字頭，加上進口商陸續進場買匯，最低觸及31.44元、升幅7分，目前在31.45元附近盤整。

美國商務部經濟分析局（BEA）公布初值數據顯示，美國第3季國內生產毛額（GDP）季增率4.3%，創下兩年來最快增速，高於市場預期的3.2%至3.3%，前一季為3.8%，消費支出是經濟成長的主要引擎。美股三大指數續揚，台股在台積電帶動下，上漲超過百點。

新台幣匯率今日以31.51元開出，在熱錢回頭買超，匯價直接衝破31.5字頭，近期出口商偏惜售，進口商見到好價格就進場買美元，盤中雖有小幅波動，但價格一路往31.4元的方向回測，就看午後外資的動向，以及央行是否進場調節。

美元指數滑落至97.77附近，人民幣兌美元持續走升、中間價來到7.0471，日圓止跌回升至155.6附近，韓元來到1463.5，星幣為1.2817。

