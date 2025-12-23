美GDP飆4.3%美股續強 標普再創新高、台積電ADR漲1.25％

輝達等大型科技股週二延續漲勢，美股連續第4個交易日上漲。（示意圖：motion elements）

第三季美國經濟成長數據優於預期，市場整體情緒轉趨樂觀，美股週二表現回穩，已連續第4個交易日上漲，輝達等大型科技股延續漲勢，成為標普500指數再創收盤新高的最大動力。（請聽AI報導）。

美國商務部週二表示，美國第三季GDP為4.3%，是自2023年第三季以來的最快增速，不僅高於前一季的3.8%，也遠高於市場預期的3.3%，顯示美國經濟在夏季展現出強勁韌性，特別是消費支出表現亮眼。

道瓊工業指數週二上漲79.73點，漲幅為0.16%，收在48442.41點，標普500指數上漲31.3點，漲幅為0.46%，收在6909.79點，那斯達克指數上漲133.015點，漲幅為0.57%，收在23561.844點，費城半導體指數上漲38.974點，漲幅為0.55%，收在7184.543點，台積電ADR上漲3.67美元，漲幅為1.25％，收在296.95美元。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。