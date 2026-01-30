美ICE去年執法16度開槍釀3死 指揮官博維諾遭調職

示威民眾表示，「博維諾再見，再見，廢除移民暨海關執法局。」

在明尼蘇達州一手主導掃蕩移民行動的，邊境巡邏隊指揮官博維諾，被拔官調回加州的消息傳出後，連日在冰冷的街頭遊行示威的群眾，興奮的大聲喝采。這位留著小平頭、穿著軍綠色制服，每每以硬漢作風，現身媒體鏡頭前的官員，去年夏天開始，一連串強力執法的措施，讓他成了川普政府掃蕩非法移民的代言人，MAGA陣營的英雄人物。

邊境巡邏隊指揮官博維諾表示，「我們將把街頭這些犯罪非法移民清掉，讓美國成為一個更安全的地方。」

博維諾出身北卡羅萊納州的一個義大利移民家庭，1996年加入邊境巡邏隊。他領導的探員在洛杉磯砸車窗、炸房屋大門；在芝加哥乘坐黑鷹直升機突襲公寓大樓，在醫院將市議員銬上手銬。這些他認為快、狠、準的處理方式，曾引發街頭暴力示威；就連他那一身軍綠色大衣的裝扮，都遭批評者形容就跟"納粹蓋世太保"一樣。

華盛頓郵報的報導指，去年7月以來，聯邦執法人員16度對人民開槍，其中有10人中彈，4人是公民，並不幸造成了3人死亡。

博維諾的探員24號，在明尼阿波利斯街頭連開10多槍，打死37歲男護理師普雷蒂之後，更是在全國各界引爆了強烈的反彈。

明尼阿波利斯居民洛克維奇表示，「我確實感覺政府現在是任何人都不放過，特別是在明尼阿波利斯，儘管身為白人，我感覺他們也會針對我，對我而言這是非常陌生的感受，太讓人沮喪、太難以接受了。」

2002年依據國土安全法成立的ICE，專責公共與國家安全，依法可以攔截、拘留和逮捕非法滯留美國的嫌疑人，但是進入住宅或其他私人場所需要獲得正式的搜索令。2025年11月30日為止，總計有65000人遭ICE拘留，並至少有32人在拘留期間死亡，創下ICE成立20多年以來最高的死亡數字。

美國移民委員會資深研究員梅爾尼克表示，「由於大規模遣返是聯邦政府，國內執法的單一優先項目，我們就看到移民暨海關執法局，在美國以前所未見的方式，真的是從未有過的手段，一年執行了就算沒有百萬，也有數十萬的遣返，這一切所意味的就是，移民官員以近代前所未有的方式，被部署到美國社區裡。」

國土安全部長諾姆對媒體表示，遭ICE遣返的人70%曾犯下暴力犯罪，或遭到暴力犯罪起訴，但實際狀況並非如此。移民統計資料庫「驅逐出境數據計畫」顯示，2025年初ICE逮捕的人，約87%有定罪紀錄或遭犯罪起訴，到了2025年10月，有定罪紀錄或遭犯罪起訴的比例降至55%。而智庫卡托研究所，分析ICE數據發現，從2025年10月以來，遭ICE拘留的人有暴力犯罪定罪紀錄者僅5%，73%並無犯罪定罪紀錄。也就是說ICE逮捕的人數一路攀升，但其中具有犯罪前科者卻越來越少。

美國參議院少數黨領袖舒默表示，「克莉絲汀諾姆是個騙子，她心狠手辣，而且她能力不足，唐納川普必須立即解僱她，否則在她任內還會有美國人喪命。」

和德州、佛羅里達州相比，位在中西部的明尼阿波利斯，非法移民的人口較少，為什麼會被鎖定? 經濟學人雜誌副總編輯卡爾認為，這是一個民主黨主政的庇護城市，又是"黑人的命也是命"運動的起源地。當局以掃蕩犯罪之名，進行大規模的拘捕，傳達給基本盤支持者"民主黨管理不善、包容犯罪、對移民軟弱無力，是執法部門敵人"的訊息，進而加劇社會的兩極化發展。