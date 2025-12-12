美ICE執行「遣返移民」惹議! 國安部長諾姆遭質問「遣返退役軍人」秒打臉

川普重用的移民與海關執法局（ICE）執法近日引發多起爭議。 圖:翻攝自X帳號@LeavittMedia

[Newtalk新聞] 美國移民與海關執法局（ICE）近日發生多起遣返爭議，對此，聯邦法官下令將「錯誤遣返者」立即釋放。同時在眾議院聽證會中，國土安全部部長諾姆（Kristi Norm））也遭質問遣返退役軍人一事；諾姆除了被當場打臉之外，也被民主黨籍議員呼籲辭職。

據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導指出，一名先前遭錯誤遣返的薩爾瓦多男子，在被遣返回國後又被帶回美國並再次拘留，昨（11）日經聯邦法官裁定為非法拘留，被勒令「立即釋放」。據判決內容揭露，儘管移民法官可以命令官員釋放驅逐出境看來並非迫在眉睫的被拘留者，但 ICE 仍持續拘留加西亞。法官在裁決中指出，ICE 官員在過去數月內，曾「連續通知」加西亞將把他驅逐到烏干達、史瓦帝尼、迦納等他毫無關係的國家，但這些國家「沒有一個是可行的選擇」。法官直言：「這段期間的行為證明他的拘留並非為了執行驅逐的基本目的，這也進一步證明加西亞不應再被拘留。」

廣告 廣告

美國國土安全部（DHS）負責人克里斯蒂·諾姆。(資料照片) 圖:翻攝自X帳號@hammer432

而據 X 帳號「rainbow7852」報導，國安部部長諾姆在聽證會中途離席，聲稱必須參加聯邦緊急事務管理局（FEMA）審查委員會會議。此前，《福斯新聞》曾報導，諾姆宣布將向喬治亞州支付十億美元的 FEMA 款項，同時川普政府正在考慮對該機構進行改革。

X 帳號「Vic Wong 黃維克」則發出國會影片指出，國會議員在聽證會上直接質問諾姆：「你們遣返了多少退伍軍人？」諾姆堅稱：「我們沒有驅逐退伍軍人。」然而，國會議員隨即要求透過視訊連線一位被 ICE 遣返的韓裔戰鬥老兵。此外，在民主黨籍眾議員特納達爾（Shri Thanedar）要求她辭職時，諾姆反駁道：「說實話，我認為你們要求我辭職是對我工作的認可。」

X 帳號「FactPost」則披露另一名美國退伍軍人被 ICE 拘留。該退伍軍人描述，儘管他表明了自己的美國公民和退伍軍人身份，執法人員仍砸碎他的車窗、噴灑催淚瓦斯和胡椒噴霧，並將其拖出。他被關押了 3 天，沒有任何指控、電話或律師，也沒有得到醫療救助，皮膚更被化學物質灼傷。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

歐盟用俄資產援烏遇重大阻力! 這「核心國」被警告 再阻攔下場就跟「他」一樣

謝步智觀點》北約2年後「腦死」? 美政策劇變 NSS如「分手信」 歐洲怒了