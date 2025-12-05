美ICE大掃蕩改抄紐奧良！ 川普暫停第三世界國家移民

川普暫停高風險19國申請移民後，索馬利亞首都「摩加迪休」民眾緊盯電視中與川普有關的報導。（圖／達志影像美聯社）

美國ICE掃蕩移民，最新目標鎖定 紐奧良，民眾控訴，執法人員在小孩面前抓人，還尾隨跟監女子。而在美國的索馬利亞裔，現在也被盯上，因為一個「假慈善、真斂財」的集團，嫌犯大多來自索馬利亞，川普認為這些第三世界國家，專門在搞詐欺，下令擴大旅遊禁令。

川普暫停高風險19國申請移民後，索馬利亞首都「摩加迪休」民眾緊盯電視中與川普有關的報導。（圖／達志影像美聯社）

美國執法機關近期在路易斯安那州紐奧良展開大規模非法移民掃蕩行動，引發諸多爭議。民眾拍攝的畫面顯示，執法人員在兒童面前強行帶走其父親，甚至有女性被聯邦探員尾隨跟蹤，造成當地居民極度恐慌。同時，川普政府也將矛頭指向索馬利亞裔移民，指控他們涉及詐騙案件，並已下令暫停包含索馬利亞在內的19個高風險國家的移民申請，這些舉措讓相關社區民眾生活陷入困境。

在路易斯安那州紐奧良，民眾拍下了執法人員粗暴逮捕非法移民的畫面。影片中，目擊者不斷質問執法人員：「逮捕令在哪？司法逮捕令在哪？」並指責他們「無緣無故逮捕人」。更令人震驚的是，有執法人員當著孩子的面帶走他的父親，引發目擊民眾大聲喊叫：「立刻住手！你們沒有逮捕令！」

另一段畫面顯示，一名女子在街上被聯邦探員尾隨，她一臉恐懼地狂奔回家，高喊「離我遠一點！」。畫面中還記錄了她的繼父與執法人員的激烈對罵。這些事件只是冰山一角，紐奧良民眾對此氣憤難平，紛紛到市議會舉牌抗議，要求設立禁止突襲區域讓居民安心。然而，示威民眾的訴求「我們要求設立無ICE區，禁ICE行動」卻被議會主席打斷，場面一度混亂，民眾高喊「不要ICE，不要軍隊」。

明尼蘇達州的索馬利亞裔社區同樣感到人心惶惶。川普在12月2日公開表示：「我們不想要他們在我們國家，讓他們滾回老家，收拾殘局吧！」他指控索馬利亞裔移民毫無貢獻，應該滾回家，理由之一是他們涉及詐騙案件。

這些詐騙案包括被稱為全美最大的新冠詐騙案，金額高達數億美元，超過75人被起訴，案件可追溯至2022年。其中一個名為「餵養我們未來」（Feeding Our Future）的非營利組織涉嫌在疫情期間詐取2.4億美元的聯邦新冠救濟金，這些錢被嫌犯用來購買豪車豪宅。由於被告大多是索馬利亞裔，引起川普不滿。目前美國還在調查是否有詐騙資金流入與ISIS相關的索馬里青年黨（Al-Shabab）。

索馬利亞裔眾議員歐瑪（Ilhan Omar）解釋，這些詐騙案可能是因為新冠期間倉促設立的援助項目依賴第三方協助執行所致。然而，無辜的索馬利亞裔居民正承受後果，社區瀰漫著恐懼感。索馬利亞裔市議員Jamal Osman表示：「感覺就像我們是...我不知道怎麼形容，戰區嗎？」索馬利亞裔餐廳業者Mohamad Amin Sharif則說：「整體來說，索馬利社區都處於恐慌之中，你可以看到在商場周圍，很多店面空著，很多商店都關門了。」

川普以安全考量為由，暫停對索馬利亞在內的19國家提供移民申請，這意味著這些國家的人明年想來美國觀看世界盃可能會面臨困難。川普在11月17日表示，如果出現任何麻煩跡象，他會要求將比賽移到另一個城市。美國已確認，像海地和伊朗這類國家只允許球員、直系親屬和國家隊人員入境。

