美ICE探員擊斃37歲母親 地方與聯邦對案情各執一詞

（中央社明尼阿波利斯8日綜合外電報導）美國移民官員在明尼阿波利斯槍殺一名37歲、育有3名子女的母親，引發地方官員譴責，並在全國各地引爆大規模抗議，明尼蘇達州與聯邦官員今天緊張關係加劇。

路透社報導，針對身分不明的美國移民暨海關執法局（ICE）探員在住宅區擊斃美國公民古德（Renee Nicole Good）一案，州政府與聯邦官員對案情描述各執一詞，存在極大出入。

根據明尼蘇達州社區聯合反警察暴行組織（Community United Against Police Brutality）主席、同時也是國家律師協會（National Lawyers Guild）法律助理的葛羅斯（Michelle Gross）表示，古德中彈時，正參加由當地活動人士發起的「社區巡邏」，旨在追蹤、觀察並錄影記錄ICE的行動。

明尼蘇達州刑事偵查局（BCA）今天表示，原本已與聯邦調查局（FBI）談妥共同偵辦此案，但隨後FBI「突然變卦」，並收回調查權，改由聯邦單方面主導。

根據明尼蘇達州刑事偵查局局長伊凡斯（Drew Evans）

，這項決定意味著州刑事偵查局將無法再接觸現場證據、案件資料或訊問筆錄。

伊凡斯說：「因此，刑事偵查局只能無奈退出調查行動。」

明尼蘇達州民主黨籍檢察長艾里森（Keith Ellison）告訴美國有線電視新聞網（CNN），FBI的決定「令人深感不安」，並表示無論聯邦政府是否合作，州政府官員都有權進行調查。他也說，他所看到的證據，包括一些尚未公開的資料，都顯示州政府極有可能提起訴訟。

美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）在紐約向記者表示，明尼蘇達州刑事偵查局並非被「排除在外」，而是對此案根本沒有管轄權。

民主黨籍明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）在記者會上表示，任何排除州政府參與的聯邦調查，很可能被視為「掩蓋真相」。

他說：「我會這麼說，純粹是因為掌權者…從總統、副總統到諾姆，都已經預設了立場，並告訴大眾一些經查證並非事實的事情。」

FBI拒絕針對明尼蘇達州刑事偵查局的聲明發表評論。（編譯：陳昱婷）1150109