美ICE探員擊斃37歲母親 地方與聯邦對案情各執一詞
（中央社明尼阿波利斯8日綜合外電報導）美國移民官員在明尼阿波利斯槍殺一名37歲、育有3名子女的母親，引發地方官員譴責，並在全國各地引爆大規模抗議，明尼蘇達州與聯邦官員今天緊張關係加劇。
路透社報導，針對身分不明的美國移民暨海關執法局（ICE）探員在住宅區擊斃美國公民古德（Renee Nicole Good）一案，州政府與聯邦官員對案情描述各執一詞，存在極大出入。
根據明尼蘇達州社區聯合反警察暴行組織（Community United Against Police Brutality）主席、同時也是國家律師協會（National Lawyers Guild）法律助理的葛羅斯（Michelle Gross）表示，古德中彈時，正參加由當地活動人士發起的「社區巡邏」，旨在追蹤、觀察並錄影記錄ICE的行動。
明尼蘇達州刑事偵查局（BCA）今天表示，原本已與聯邦調查局（FBI）談妥共同偵辦此案，但隨後FBI「突然變卦」，並收回調查權，改由聯邦單方面主導。
根據明尼蘇達州刑事偵查局局長伊凡斯（Drew Evans）
，這項決定意味著州刑事偵查局將無法再接觸現場證據、案件資料或訊問筆錄。
伊凡斯說：「因此，刑事偵查局只能無奈退出調查行動。」
明尼蘇達州民主黨籍檢察長艾里森（Keith Ellison）告訴美國有線電視新聞網（CNN），FBI的決定「令人深感不安」，並表示無論聯邦政府是否合作，州政府官員都有權進行調查。他也說，他所看到的證據，包括一些尚未公開的資料，都顯示州政府極有可能提起訴訟。
美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）在紐約向記者表示，明尼蘇達州刑事偵查局並非被「排除在外」，而是對此案根本沒有管轄權。
民主黨籍明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）在記者會上表示，任何排除州政府參與的聯邦調查，很可能被視為「掩蓋真相」。
他說：「我會這麼說，純粹是因為掌權者…從總統、副總統到諾姆，都已經預設了立場，並告訴大眾一些經查證並非事實的事情。」
FBI拒絕針對明尼蘇達州刑事偵查局的聲明發表評論。（編譯：陳昱婷）1150109
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 118
川普接管委內瑞拉！貨幣3天貶近100% 台商崩潰：資產腰斬急買家電保值
美國總統川普對委內瑞拉採取軍事行動並接管該國局勢，引發當地政經劇烈震盪。雖然委內瑞拉代總統喊話「沒有外國勢力接管」，但市場恐慌情緒已蔓延。委內瑞拉台商會長祁郁文透露，短短三天內匯率貶值幅度逼近100%，手中貨款價值瞬間腰斬，為了止損，只能被迫搶購家電保值。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 158
誰下令兩岸條例改名？吳子嘉爆「他」在操作
[NOWnews今日新聞]民進黨立委林宜瑾日前提出修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，主張將法案名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，引發政壇高度關注；隨後傳出林宜瑾已主動撤回提案，不過林...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 159
37歲美女遭ICE官員槍擊身亡！國土安全部稱「暴徒衝撞」掀群眾示威
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導根據外電報導，美國時間7日於美國明尼蘇達州，一名女子遭執行勤務中的美國移民暨海關執法局（ICE）官員擊斃。美國國土安全...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 55
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 22
綠營內鬥白熱化！郭正亮見3縣市民調接近 藍軍翻盤機會
民進黨2026黨內初選，接下來將以民調決定人選，前立委郭正亮從目前局勢分析，指出台南、高雄及彰化等地，第1名與第2名的人選差距可能不到2個百分點，屆時落敗者陣營恐難以心服，這將成為國民黨在2026年地方選舉的翻盤契機，不過他也質疑部分民調結果與多家可信民調機構數據不一致，懷疑有「神秘的手」介入。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 28
蔣萬安連任危機？王世堅點名4人戰北市 大讚民進黨內「最強人選」
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導為了即將到來的2026九合一大選，民進黨近期積極布局，多縣市人選已陸續拍板。外界相當關注的首都台北，除了已向黨中央遞交意向書，表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，人選尚未明；而綠委王世堅、沈伯洋等人，均被點名有望挑戰現任市長蔣萬安。對此，王世堅今（7）日表示，應該要讓「最強的」出來，並再度提及他心中的理想人選。王世堅今早於立院受訪，對於被點名選台北市長一事，他表示，要參選首都台北市長，需要具備的條件非常多，必須學經歷都有歷練過才可以；而他具體舉出的幾位，都是在這部分學養俱佳，例如行政院副院長鄭麗君、民進黨祕書長徐國勇、前綠委高嘉瑜、綠委莊瑞雄，且黨內應該要讓最強的人選出來，「我跟他們4位比，我比他們差很多，應該由那些比我強很多的人出來才對」。民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）針對是否能吸引中間選民，王世堅指出，可能還沒發揮平時選舉、服務的部分，徐國勇之所以適合，就是過去1、20年前，跟他一起擔任過台北市議員，對方有問政及服務經驗，只是後來接任行政院發言人及內政部長，才會有段時間沒有在基層服務，當然對於中間選民沒有接觸。王世堅提到，他最近這幾年回到議會、立法院，幾年間都在選舉，導致有些人認為他比較適合；不過，因為台北市首都，不是一般縣市，一定要讓最強人選出來才能勝任，他也多次提出這樣的建言，希望黨朝上述幾位「最優秀的人」，他們比自己強，應該考慮他們才對，「還輪不到我啦」。原文出處：快新聞／蔣萬安連任危機？王世堅點名4人戰北市 大讚民進黨內「最強人選」 更多民視新聞報導F-16夜航失事！空軍即起停止演訓 全力搜救失聯飛官花蓮F-16夜訓失事 軍事專家點「2大調查方向」連檢察官都入列！國台辦稱「終身究責」 陳舒怡疑因這事成為目標民視影音 ・ 1 天前 ・ 53
委內瑞拉記者問是否助馬杜洛？中國拐彎回
[NOWnews今日新聞]美軍3日逮捕中國在中南美的盟友、委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，因其涉串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅等多項罪名。中國是否採取行動備受關注，今（8日）中國外交部記者會...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 82
委國「隱藏版大咖」逃不過！美警告內政部長「聽話」 否則變成下個目標
根據路透獨家報導，三位知情人士透露，川普政府警告委內瑞拉「隱藏版大咖」、強硬派的內政部長卡貝略（Diosdado Cabello），稱要是他不協助臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）滿足美國要求，並在馬杜洛被推翻後協助維持秩序，他很可能就會是美國下一個鎖定的頭號目標。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
2部長被列台獨頑固份子 賴清德開嗆了！
[NOWnews今日新聞]中國國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並將高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」。對此，總統賴清德今（8）日受訪時表示，希望中國的領導人能清楚了...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 163
美對委內瑞拉斬首戰恐在台海重演？張延廷：陸較美更具距離、訓練與內應優勢
美國特戰部隊跨境捉捕委內瑞拉總統馬杜羅，震撼世界，也讓國內重新關注，對岸是否也有類似美方斬首戰的實力。空軍前副司令張延廷今示警，大陸相較美國更有3大優勢，絕對有能力執行，做不做是在他的企圖、決心與必要。太報 ・ 1 天前 ・ 26
美智庫模擬兩岸衝突！中共「慘痛代價」出乎預期…
國際中心／李筱舲報導美國智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund of the United States, GMF）近日發布了一份以《假如中國武力犯台：中國發動台海「小規模衝突」與「全面戰爭」之代價》為題的重量級報告。報告指出，無論兩岸發生「小規模衝突」或「全面戰爭」，中國都必須付出「慘痛的代價」。民視 ・ 1 天前 ・ 18
南市長初選! 陳水扁現身挺陳亭妃.高大成輔選林俊憲
南部中心／綜合報導民進黨台南市長初選進入關鍵倒數，參選人把握最後時間，持續以最踏實的方式深入基層，陳亭妃的串聯37區鐵馬行動持續前進，獲得前總統陳水扁的大力推薦。立委林俊憲則是密集展開車掃行程，知名法醫高大成也再度南下表達力挺。民視 ・ 14 小時前 ・ 19
高階警婚外情！還和議員「搶女人」飾2角討1千萬 淚：做出幼稚的事
前台南市警察局秘書室主任莊武能，涉入婚外情三角戀，2022年一人分飾兩角，傳訊息勒索新竹縣議員1千萬元，並相約在尖石溫泉會館見面，警方到場逮人時，莊武能還開車衝撞自家人，一審強制罪判刑6年。莊武能上訴二審，日前辯論終結，莊武能在法庭上講到哽咽，強調「我不是一個不重視名譽的人」，爭取無罪，全案將於2月10日宣判。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
盧比歐下週將與丹麥首相會晤！歐盟、加拿大集體聲援格陵蘭
據《路透社》報導，如果美國對這座礦產資源豐富、長期屬於盟友丹麥的北極島嶼採取軍事奪取行動，勢必在北大西洋公約組織（NATO）內部引發巨大震盪，並進一步加深川普與歐洲領導人之間的裂痕。據悉，格陵蘭位於歐洲與北美之間的戰略要衝，數十年來一直是美國彈道飛彈防禦系統...CTWANT ・ 1 天前 ・ 11
美參院通過表決限制對委再動武 川普怒批：拿走美國「保衛國家」權
美國參議院8日表決通過一項程序性決議，禁止政府在未獲國會明確授權下，對委內瑞拉採取進一步軍事行動；不過該案接下來仍須進行實質性投票，外界認為很大程度僅具象徵意義。美國總統川普（Donald Trump台視新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
飛官辛柏毅夜訓失聯！親友急喊：拜託撐下去
[NOWnews今日新聞]花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）昨（6）日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官辛柏毅上尉於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑跳傘逃生，國軍正展開海空救援，這...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 30
美國參議院投票限制「對委內瑞拉動武」川普怒噴：愚蠢行為
美國參議院投票限制「對委內瑞拉動武」川普怒噴：愚蠢行為EBC東森新聞 ・ 4 小時前 ・ 9
鏡觀／從委內瑞拉看台灣未來的處境
沒有人可以預測美國總統川普的行為。1月3日的午夜，美國對委內瑞拉採取軍事行動。幾個小時之內，美國特種部隊如鬼魅般進出委內瑞拉，該國一向引以為傲的空中防禦系統形同虛設，軍事基地被轟炸，地面部隊也來不及反應。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 7
俄艦護航無效！ 美2週狂追千里成功攔截委內瑞拉油輪｜#鏡新聞
