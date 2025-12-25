美ICE探員馬里蘭州開槍2傷 國土安全部稱自衛

（中央社馬里蘭州格倫伯尼24日綜合外電報導）美國有關當局說，移民暨海關執法局（ICE）探員今天在馬里蘭州涉及一起槍擊事件，造成一名男子中彈受傷，另一名男子輕傷。國土安全部稱探員為自衛開槍。

路透社報導，美國國土安全部表示，ICE探員當時在馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）南方的格倫伯尼（Glen Burnie）執行任務，目標鎖定兩名非法滯留美國的男子。

國土安全部在聲明中說，探員靠近這兩人乘坐的廂型車時，駕駛人開車撞向探員的車輛，然後直接衝向ICE探員，企圖撞倒他們。

廣告 廣告

國土安全部寫道，探員「為防衛自身開槍，擊中駕駛人」。廂型車隨後在兩棟建築物之間撞毀，造成乘客受傷。兩名男子均已送醫。

美國廣播公司新聞網（ABC News）引述安妮阿倫德爾郡（Anne Arundel）警察局消息報導，中槍的男子情況穩定，另一人則無嚴重傷勢。

民主黨籍馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）社群媒體上寫道，他「已獲悉今天稍早發生與ICE有關的槍擊事件」，他的辦公室正與地方官員合作，持續掌握狀況並提供協助。

白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）則形容針對ICE人員的駕車攻擊屬於「國內恐怖主義」行為。

美國總統川普政府推動大規模遣返計畫期間，聯邦移民官員曾多次在執行任務時與突襲對象及現場抗議民眾發生衝突。

ICE探員9月也曾開槍擊斃一名男子，稱他試圖駕車衝撞，但監視器和隨身攝影機畫面引發外界對事發經過的質疑。（編譯：盧映孜）1141225