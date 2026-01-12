美ICE擊斃本國女子引爆千場示威 國土安全部加派數百幹員赴明尼蘇達州維安

美國移民暨海關執法局（ICE）擊斃美國女子古德後，2026年1月11日全美各地舉行反ICE示威。路透社



美國明尼蘇達州一名本國女子上週遭移民暨海關執法局（ICE）探員擊斃後，反ICE聲浪蔓延各地，週六（1/10）及週日（1/11）兩天共有逾千場示威，要求聯邦移民執法官員退出社區。但國土安全部長諾姆週日表示，將再向明州加派「數百名」執法人員，可能加劇緊張情勢。

路透社、有線電視新聞網（CNN）報導，諾姆週日接受「福斯新聞」訪問時表示，加派執法官員的目的是維護ICE及邊境巡邏隊（Border Patrol）幹員的安全，兩者均為國土安全部轄下機構。

在此之前，國土安全部至少已部署逾2000名聯邦執法官員至明尼蘇達州雙子城（明尼阿波利斯市與聖保羅市），並稱這是該部歷來最大規模的行動。

剛過去的週末，全美各地共舉行逾千場示威，抗議ICE一名幹員上週三（1/7）在明尼阿波利斯市擊斃37歲女子古德（Renee Good ）。

週日從芝加哥、匹茲堡及其他大城傳出的影片顯示各地群眾聚集，不過規模均不如週六在明尼阿波利斯市的示威。

《紐約時報》報導，紐約市週日也有數千人上街和平遊行。群眾在第五大道的川普大廈（Trump Tower）前停下，高呼「川普必須下台」等口號。

上週三被擊中頭部身亡的女子古德（Nicole Good）是民主黨員，是社區志工，負責監控和記錄ICE在明尼阿波利斯市的行動。當時她駕駛的車輛擋在馬路中央，試圖阻撓ICE幹員的車輛。ICE幹員要求她下車時，她轉向準備駛離，遭車輛前方的幹員拔槍擊中頭部身亡。

明州官員指控ICE幹員對古德開槍「無正當理由」。根據明州官員對目擊者所攝影片的解讀，古德的車輛當時正轉向駛離對她拔槍的ICE幹員。

諾姆及其他聯邦官員則維持說法，認為開槍幹員是出於自衛。諾姆另在CNN節目的訪問中表示，其他影片顯示，古德當天稍早曾在其他地點抗議ICE幹員，但她未說明這些影片是否或何時公開。

白宮主掌邊境事務的官員霍曼（Tom Homan）週日也表示，他「真心相信幹員認為自己的生命受到威脅，因此採取行動。」

明州當局週五宣布，將對此事自行展開刑事調查，因為聯邦調查局（FBI）拒絕與該州調查人員配合。

