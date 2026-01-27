美ICE擬協助冬奧維安引反彈 米蘭市長嗆不歡迎「殺人民兵」

義大利人對美國在冬奧期間，部署移民和海關執法局（ICE）人員加強安保，感到憤怒。

米蘭—科爾蒂納冬季奧林匹克運動會二月初將登場，美國移民暨海關執法局ICE人員將被部署到義大利協助維安措施，義大利民眾愈來愈感到憤怒。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，在美國明尼阿波利斯市的移民打擊行動中，接連發生兩起致命槍擊事件後，義大利現任和前任議員敦促總理梅洛尼干預，阻止美國移民暨海關執法局ICE執法人員進入義大利。

米蘭市長沙拉宣布，當局不需要ICE來保障奧運會安全，他受訪時說，米蘭不歡迎他們，「那是一支殺人如麻的民兵組織。」義大利內政部已經會見美國駐義大利大使，證實美國ICE的調查部門（而不是行動部門）將出席冬奧。內政部指出：相關機構將只在外交使團內部開展工作，不會在當地開展行動。

美國國土安全部證實，ICE將在米蘭—科爾蒂納冬季奧運會扮演「安保角色」。發言人說：顯然，他們不會在外國進行移民執法行動。發言人補充，ICE正在「支持」美國外交安全部門在冬季奧運會的工作，而「所有安全行動仍然由義大利當局負責」。一份聲明指出，冬季奧運期間，ICE國土安全調查處正在支持美國國務院外交安全局和主辦國，以審查和降低跨國犯罪組織帶來的風險。美國國務院明確表示，外交安全局正在主導這次冬季奧運的安保工作。