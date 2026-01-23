美ICE明州濫捕非法移民 竟拿5歲男童當誘餌

美國ICE幹員在明尼蘇達州逮捕非法移民時，要一名5歲男童引誘媽媽出門受捕。路透社



美國海關與邊境保護局（ICE）近日在明尼蘇達州展開逮捕非法移民行動，手段越來越激烈。當地一所學校表示，ICE至少逮捕該校4名學生，年齡最小只有5歲，而ICE幹員甚至讓這名5歲男童當誘餌，企圖引誘逮捕他的母親。

明尼蘇達州明尼亞波利斯郊區一間公立學校督學史登維克（Zena Stenvik）週三（1/21）在記者會上表示，該校已有4名學生近日被ICE幹員帶走，其中包括兩名17歲青少年、1名10歲兒童，和一名5歲男童。

廣告 廣告

史登維克說：「ICE幹員在我們的社區、我們的學校外巡邏，跟車我們的校車，多次進入我們的停車場帶走我們的孩子。」

據報導，被ICE帶走的5歲男童名叫連恩拉慕斯（Liam Conejo Ramos）。連恩的父親阿里亞斯（Adrian Alexander Conejo Arias）週二（1/20）下午在幼兒園接他放學後，父子倆在自家車道上被ICE幹員逮捕。

美國ICE幹員在明尼蘇達州逮捕非法移民時，逮捕一對剛從幼兒園放學回家的父子。5歲男童還被當作誘餌要引出人在家中的母親一起逮捕。美聯社

有兩名目擊者說，ICE幹員把連恩當作誘餌，想引出當時人在家中的母親，想一口氣逮捕一家人。目擊者還說，當時家裡走出一名大人，主動表示可暫時監護連恩，校方也有老師出面，但ICE還是不願釋放男童，最後一起將父子兩人全都帶走。

美國ICE幹員在明尼蘇達州逮捕非法移民時，要一名5歲男童引誘媽媽出門受捕。路透社

現場目擊的一名地方議員說：「我很難想像連恩當時心裡的感受，但我可以從他臉上的表情看出來，他整個人凍僵傻住了。」

連恩的母親事後向記者表示，當時孩子的爸叫她千萬別走出家門自投羅網。記者問，ICE幹員是否拿她兒子當誘餌？連恩的母親說：「沒錯」

國土安全局指控連恩和父親阿里亞斯均非法進入美國。但父子倆人的代表律師表示，這對來自厄瓜多的父子都是合法在美國申請庇護。

美國副總統范斯（JD Vance）週四在明尼斯達州被問到此事時，則是捍衛ICE幹員的做法。他說：「不然他們該怎麼辦？難道讓一個5歲小孩待在室外被凍僵嗎?他們不應該逮捕一個非法外來者嗎?」

媒體並未追問范斯，為何當時有校方和其他大人願意照顧男童，但ICE幹員仍不願意放人?

更多太報報導

明州反ICE示威升溫！美國土安全部稱逮逾萬名非法移民 挨轟「嚴重灌水」

移民查緝衝突升溫 五角大廈擬動用1500名空降師部隊赴明州

無薪假重回萬人以上 旅行社最慘逾7,500人苦哈哈撐過年