美ICE槍擊公民！白人母親死亡引眾怒 國土部「遣返1億人之後的美國」網震撼

美國移民及海關執法局（ICE）在明尼阿波利斯發生一起槍擊事件，造成37歲的白人女性雷妮·古德（Renee Good）死亡，是一名美國公民，育有三名子女。當地時間1月7日，ICE執法人員在執行任務時開槍射擊古德，聲稱她試圖用車輛衝撞執法人員。這一事件引起了社區的強烈反彈，大批群眾聚集在現場抗議，呼籲ICE撤出社區。

美國國土安全部（DHS）在明尼阿波利斯市進行大規模移民執法行動，動員了約2000名特工。（圖／美聯社）

國土安全部長諾姆表示，古德在拒絕下車後將車輛視為武器，並指控她涉嫌國內恐怖主義。此說法引發了明尼阿波利斯市長佛雷的強烈反對，他稱這是「胡說八道」，並要求聯邦政府撤回其立場。佛雷強調，ICE的行為不應該被容忍，並呼籲對事件進行徹底調查。

蕾妮·妮可·古德（Renee Nicole Good）。（圖／翻攝自 ODU English Department/Facebook ）

古德的家人已證實她是美國合法公民，並育有三名子女子。隨著事件的發展，社會對ICE執法的質疑聲不斷上升，媒體報導指出，這一事件可能會引發更廣泛的討論，關於執法機構在執行任務時的規範和責任。

有PTT網友分享，美國國土安全部的官方帳號在X（原Twitter）上發了一則引發熱議的貼文：「一個不再受第三世界國家圍困的國家的寧靜」，並附上一張寧靜漂亮但空無一人的海灘照片，圖片上的文字更是驚人：「遣返1億人之後的美國」。該網友指出，美國目前人口約3.3億，其中60%為白人，20%拉丁裔，13%黑人，7%亞裔，1億人口大約占總人口的30%，幾乎涵蓋了所有非白人族群。

PTT鄉民紛紛熱烈討論，有人表示：「遣返美國公民？腦子壞了吧」、「先剝奪公民資格再遣返，這樣就不是遣返美國公民了」、「推特治國是學歹丸嗎？」更有人直呼：「1億雜質？這是在搞種族清洗嗎？」、「想不到東廠在美國也復活了」、「自由美利堅，槍擊每一天」、「MAGA真偉大！」

