美ICE槍殺公民爭議延燒 范斯力挺執法人員、稱死者是「咎由自取」

明尼蘇達州日前發生移民暨海關執法局（ICE）官員開槍造成1死事件，引發民眾抗議。美國副總統范斯（J.D. Vance）隨後公開力挺ICE探員，並指責左翼與媒體煽動暴力，更稱死者遭擊斃「完全是咎由自取」（tragedy of her own making）。此外，俄勒岡州波特蘭8日也傳出ICE探員開槍打傷2人，地方政府表達強烈譴責。

美國副總統范斯公開力挺ICE探員。圖／路透社、美聯社、CNN

美ICE官員在明尼蘇達州大城明尼亞波利斯開槍射殺一名女子，事件發生後數百名示威者聚集聯邦大樓前抗議，現場一度出現推擠情形，並有多人遭壓制在地。

廣告 廣告

數百名示威者聚集聯邦大樓前抗議，多人遭壓制在地。圖／路透社、美聯社、CNN

副總統范斯則在談及此事件時表示「總統支持ICE，我也支持ICE，我們支持所有執法人員」，宣稱ICE探員具有「絕對的法律豁免權」，地方官員不得起訴；同時指責左翼與媒體煽動暴力，並稱死者遭擊斃「完全是咎由自取」。明尼蘇達州州長華茲（Timothy Walz）則呼籲展開非黨派調查，並批評聯邦高層預設立場。

另一方面，俄勒岡州波特蘭8日也傳出ICE探員開槍擊中2人，引發市長及市議會強烈譴責。對此，國土安全部指控2名傷者為委內瑞拉跨國犯罪集團成員，盤查過程中試圖開車攻擊，ICE探員是為了自衛才開槍。

有專家指出，開槍的執法人員可能面臨起訴，但若能證明在合理情況下為了生命安全而開槍，就可能獲判無罪。

國際中心／吳嘉恩 編撰 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

美移民官員擊斃1女子 明尼蘇達州掀動亂

不甩法官裁決！川普派兵波特蘭稱「解救被戰爭蹂躪的城市」

美德州ICE辦公室遭狙擊！槍手射殺移民後自戕 子彈刻「反ICE」