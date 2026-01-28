美ICE連2起槍殺平民引眾怒 路透社揭國土安全部說詞不實

美國邊境巡邏隊指揮官博維諾表示，「1個人攜帶9釐米半自動手槍靠近美國邊境巡邏幹員，執法人員試圖解除他的武裝，遭到對方激烈反抗。」

指揮官博維諾在事發當日記者會上，一口咬定護理師普雷蒂在被邊境巡邏幹員連開10槍射死前，手上握的是半自動武器，白宮副幕僚長米勒同一天也在X平台上發文，說普雷蒂是「恐怖份子」。但根據路透社以現場影片做的事實查核，普雷蒂被按倒在地時，手上揮舞的是手機、並不是槍；雖然他當日確實攜帶了槍枝，但被射死之前槍已經被警方拿走。

1月7日另外一起女駕駛蕾妮古德被ICE幹員射死的事件中，國土安全部長諾姆也在記者會上直指女駕駛「企圖殺害或傷害探員」、甚至說這是「國內恐怖主義行為」。但路透社根據現場影片也指出，古德的車其實沒朝向對她開槍的ICE幹員羅斯方向行駛。

2017年時任國土安全部前新聞秘書拉潘認為，「這些任務需要嚴謹且深思熟慮的回應，但我們所看到的卻恰恰相反，缺乏專業、缺乏事實真相的提供，這些問題正在侵蝕公眾對政府的信任。」

就在此時，美墨邊界附近的亞利桑那州，又發生邊境巡邏隊槍擊一名人口走私犯。不過這名嫌犯是先朝聯邦政府直升機開火，之後又跟幹員交火才受傷。

對ICE的抗議不斷擴大，從冰天雪地的美國明尼蘇達州延燒到英國倫敦的特拉法加廣場，也促使川普政府展開危機處理。在派遣素有「邊境沙皇」之稱的霍曼前往明尼蘇達州後，白宮官員透露最終目標是「逐步縮減ICE規模，最終撤離人員」。川普本人也在福斯新聞專訪時表示，他將讓情勢降溫。雖然川普表明他不認為普雷蒂是刺客，加上明尼蘇達州和聯邦法律都沒有禁止人們在和平示威中隨身攜帶槍枝，但川普還是認為他不該帶槍。

記者提問，「您是否同意自己官員的一些評估，認為普雷蒂是『國內恐怖分子』或刺客？」

川普回應，「我沒聽過那樣的說法。當然他不該帶槍，但重點是這裡的每個人都認為，這是非常不幸的事件。」

此時也傳出眾議院民主黨領袖威脅，要以失職彈劾國土安全部長諾姆，但川普反而公開讚賞了諾姆的工作。BBC指出，要彈劾諾姆幾乎是不可能的。

而ICE旗下的「國土安全調查局」（HSI）也證實將在2月6日到22日前往米蘭支援義大利冬季奧運維安，引發義大利政界反彈。不僅米蘭市長公開表示不歡迎，倫巴底大區議會也有民主黨成員高舉「ICE OUT」標語抗議，不希望來自美國的「流氓部隊」進駐義大利。