美KC-135加油機掛載通訊莢艙 化身空中指揮所

記者丘學陞／綜合報導

美國猶他州空軍國民兵第151聯隊的KC-135加油機，日前在演訓中掛載通訊莢艙協助友軍傳遞情資，擔任空中通訊節點，展現任務彈性。

第151聯隊19日表示，該聯隊KC-135在7至8月間舉行的「堅決部隊太平洋25」（REFORPAC 25）中，與空軍國民兵暨空軍後備部隊測試中心（AATC）合作，為KC-135掛載新型通訊莢艙，在演訓中進行驗證。透過加油機穿梭於戰場的任務特性，讓其成為重要通訊節點，提升聯合部隊通聯與作戰效率。

第151聯隊說，傳統作戰從獲得前線情資，到做出決策並付諸行動，通常需要72小時，但依靠KC-135本次測試的新型資料鏈強化莢艙，透過融合、連接多種資料鏈的能力，可縮短至數分鐘，為部隊提供近乎即時的情資更新能力，有效提升行動效率。

AATC的KC-135測試行動主任利德爾中校表示，透過加油機跨戰區的情資傳遞能力，加速感測器、目獲、射手、戰果評估間的資訊傳遞，有助拓展全球「擊殺網」韌性，同時也讓加油機部隊能即時更新戰情，隨時應對瞬息萬變的威脅，提高機隊生存性。

第151聯隊的KC-135掛載新型通訊莢艙，在演訓中擔任通訊節點。（取自第151聯隊網站）

KC-135翼端掛載新型通訊莢艙，可整合多種資料鏈，協助戰區友軍即時更新戰情。（取自第151聯隊網站）