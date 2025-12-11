美M1戰車發射滯空彈藥 驗證「PERCH」系統

記者賴名倫／綜合報導

軍聞網站「The War Zone」9日報導，通用動力地面系統公司（GDLS）10月下旬與美國陸軍合作，由M1「艾布蘭」戰車進行「彈簧刀」（Switchblade）滯空攻擊彈藥發射測試，驗證「筒式精確打擊暨偵察系統」（PERCH）可靠性，以拓展未來地面作戰打擊彈性。

彈箱結構模組化 可迅速安裝至戰甲車

這項測試在德州胡德堡進行，根據GDLS公布的影片，M1A2 SEPv3戰車運用砲塔側面安裝的「PERCH」系統，成功發射「空境」公司（AeroVironment）研發的「彈簧刀」滯空攻擊彈藥，展現戰甲車搭配無人機的可行性。

「PERCH」總共可搭載3枚「彈簧刀300」以及1枚「彈簧刀600」彈藥；彈箱結構採模組化設計，可迅速安裝在戰甲車外部裝備掛點上，並由車組員從車內透過平板電腦遙控操作，未來擬直接與車輛作戰系統整合，提升操作便利性。

報導說，該項測試仍處於初步階段，尚未獲美國陸軍採用，不過GDLS已計畫推出改良版，提升彈藥裝填的便利性，若進度順利，2026年下半年可望由實戰單位進行整合測試，未來也不排除將整合至「史崔克」系列甲車，提升美軍現代化地面戰力。

「彈簧刀」具超視距打擊力 降低人車風險

報導指出，戰甲車未來將可運用「彈簧刀」執行前進偵察與打擊任務。體積更大、續航距離更長的「彈簧刀600」，甚至具備一定程度的「超視距」（BLOS）目獲與打擊能力，可有效打擊位於戰甲車直射火力死角處的目標，在增進火力覆蓋範圍同時，大幅降低戰甲車與車組員暴露在敵火下的安全風險。

「PERCH」系統採模組化設計，可安裝在M1A2戰車砲塔側面，未來也可望整合至「史崔克」系列甲車。（取自GDLS「X」）

「彈簧刀」可有效偵察前線動態，並可精確打擊戰甲車直射火力射程外與死角處的目標。圖為其作戰示意圖。（取自「空境」公司網站）

目前M1A2戰車僅能運用主砲直接打擊目標，若配備「PERCH」，則可望運用「彈簧刀」掌握戰場動態與打擊超視距目標。（取自DVIDS網站）