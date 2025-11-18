美MQ-20無人機操作板從貨櫃縮小到平板 F-22飛行員可直接遙控
〔記者吳哲宇／綜合報導〕原本MQ-9無人機的操控，需要一個貨櫃大小的指揮站，隨技術發展，最新的MQ-20無人機只需一個平板大小就能操控，通用原子公司透過F-22飛行員在飛機上就能操控，並測試成功。
軍聞網站「The Warzone」報導，通用原子公司透露，該模擬任務於10月執行，目的是為「協同戰鬥航空器系統」(CCA)計畫做準備，美國空軍並希望F-22能成為首個未來採購任何忠誠僚機的控制平台。
通用原子表示，此次模擬任務透過洛克希德馬丁公司的開放式無線電架構，整合了L3Harris公司的BANSHEE先進戰術資料鏈和Pantera軟體定義無線電，所有資料均由F-22戰機發出並能共享。透過飛行員載具介面(PVI)平板電腦和F-22的Grace模組，使該系統提供了點對點的通信，實現F-22對飛行中的MQ-20進行指揮控制。
所謂的Grace是政府參考架構運算環境(Government Reference Architecture Compute Environment)，這是一個先前已發表在F-22的開放式架構系統模組，旨在簡化將新軟體包整合到飛機上的流程，包括支援機載無人機控制功能的軟體包。
報導指出，通用原子明確提到了基於平板電腦的座艙控制介面，這是通用原子和洛克希德馬丁多年來一直在研發的控制系統，使有人飛機能夠操控無人機飛行。不過兩家公司內部向來也長期對該方案提出質疑，特別是對單座戰機飛行員而言，光是駕駛飛機就已消耗龐大精力。
洛克希德馬丁下臭鼬工廠負責人去年9月在空軍與太空軍年會也曾發表看法，指出空軍對飛行員操控無人機有多種看法，目前平板電腦或其他觸控介面可能是開始試驗的最快方法，但可能並非最終方案。
報導說，根據美國空軍2026財年預算，已提交預算計畫讓F-22成為首款「協同戰鬥航空器系統」(CCA)指揮機。報告指出，F-22是CCA計畫的入門，將會與F-16、F-35和F-15EX整合，最終CCA會與F-47搭配運用。
報告強調，美國的對手正以更強大的兵力和更具挑戰性的防空部署來對抗美國的空中力量，這限制了美國以傳統方式投射作戰能力。CCA能夠以更低的價格提供風險承受能力更強的飛機，並起到加倍效果。
