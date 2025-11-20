美MQ-9B無人機搭載紳寶預警系統 明年測試

記者丘學陞／綜合報導

美國通用原子（GA-ASI）17日宣布與瑞典紳寶（Saab）合作，將於2026年夏季讓MQ-9B無人機搭載機載預警與管制（AEW&C）系統進行測試。

通用原子表示，明年將提供1架MQ-9B，裝備紳寶的預警雷達莢艙等系統，在該公司位於南加州的「沙漠地平線」測試廠展開測試，驗證系統整合效能及飛行參數，一同催生新興空中預警系統。

MQ-9B具有長航程、長滯空特性，且還在不斷更新，增加人工智慧（AI）技術、短場起降（STOL）能力等，使其擁有自主性能、可獨自作業，因此具備改裝為預警機的潛力，結合紳寶的預警雷達莢艙，可監控約185公里範圍的目標。

通用原子表示，MQ-9B的優異性能深獲全球用戶肯定，若增加AEW&C能力，將使部分缺乏傳統預警機或不具操作能力的用戶，有了新選擇，也能省去預警兵力的操作成本與作業維持費用，並大幅降低人員操作風險。

紳寶的雷達莢艙與相關系統，將裝備於MQ-9B，並在明年展開測試。（取自紳寶網站）

MQ-9B預警構型可在無法操作傳統預警機的航艦等多種環境作業，有效監控範圍約185公里。（取自通用原子「X」）