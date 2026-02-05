美NBC主播母在家遭綁架 川普下令助搜救

警方拉起封鎖線，亞利桑那州土桑市一處民宅，原來住著一位高齡84歲的老太太，但上週六（1/31）晚間兒女送她回來後，隔日早上就沒有上教會做禮拜，家人後來通報失蹤。

警方認為，老太太行動能力有限，不可能在沒有協助的情況下自行離家，因此研判有可能遭到綁架。

皮馬郡警長納諾斯表示，「我們相信南西是被強行從家中帶走的，這就是我們目前的調查方向。」

老太太的女兒——美國國家廣播公司NBC知名晨間新聞主播莎瓦娜賈斯理，隨即在社群網路貼文，要求粉絲共同祈禱母親平安歸來。由於她的母親身體欠佳，必須定時服藥，賈斯理十分擔心母親的安危，她與家人一起錄製影片，聲淚俱下向歹徒喊話。

廣告 廣告

NBC主播賈斯理說：「我們必須百分之百確定她還活著，確保人就在你們手中。我們想要聽到你們的訊息，我們準備好要傾聽，請跟我們聯絡。」

鄰居得知老太太一夕之間人間蒸發的消息，也感到很震驚。

老太太鄰居麗莎說道，「這太離奇了，這可是個非常安全的社區。」

這起事件甚至驚動美國總統川普（Donald Trump），下令聯邦執法單位協助搜救。

有執法人員透露，當地媒體曾收到歹徒的勒贖信，而且在老太太家中發現血跡。目前警方正積極還原家庭保全系統的監視影片，也希望外界提供線索，盼早日偵破此案，讓老太太平安回到家人身邊。