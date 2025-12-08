美NDAA出爐 最高援臺313億強化合作

記者施欣妤／綜合報導

美國參、眾議院協商版的2026財政年度《國防授權法案》（NDAA）7日出爐，五角大廈獲9010億美元（約新臺幣27.9兆元）預算創新高，其中包含軍援臺灣最高10億美元（約新臺幣313億元），要求與臺啟動無人機系統聯合開發計畫。

經美國會兩院協商後，超過3000頁的最新版NDAA出爐，國防預算總額較美國防部（戰爭部）原始預算要求高出80億美元，內容包含斥資380億美元打造美海軍第6代戰機F/A-XX等各式航空器、260億美元投入造艦、40億美元採購地面載具、250億美元用於軍火與彈藥等。

協商版法案試圖減緩美國自歐洲撤軍的潛在衝擊，要求美防長或歐洲司令部司令，必須向國會提交自歐裁軍符合國安利益的證明，否則不得將駐歐美軍降至7.6萬人以下，時間也不得超過45天，並禁止美軍放棄北約盟軍統帥職務。另外，本次NDAA未納入將國防部更名為「戰爭部」的內容，因此該名稱無法正式生效。

法案還延長「烏克蘭安全援助倡議」（USAI），要求2026與2027財年各向烏國提供4億美元軍援；另包含對官兵加薪4%、重振美國國防工業基礎、強化邊境安全等計畫的資金。

啟動無人機、海巡合作

此外，法案授權最高10億美元（約新臺幣313億元），用於推動「臺灣安全合作倡議」，並擴大我國涵蓋醫療設備、補給及戰傷救護等能力；還要求美防長（戰爭部長）須於2026年3月1日前與臺啟動無人系統及反無人系統聯合開發、生產計畫，供我軍與美國部隊使用，且須符合《臺灣關係法》規範。

法案也授權擬定美國海岸防衛隊與我國海巡聯合海上作戰及領導訓練計畫，包含派遣海岸防衛隊行動訓練團隊赴臺，提升我國海事安全、執法及嚇阻能力等相關經費。法案載明，美防長辦公室需提交「臺灣安全援助路線圖」，也就是滿足我軍防禦需求而擬定的多年期計畫，以及為支持臺灣而建立「區域應變儲備庫」（regional contingency stockpile）的可能性報告，否則只能使用75%的差旅費用。此外，草案還夾帶《不歧視臺灣法案》，支持我國加入國際貨幣基金（IMF）組織。

推進實力帶來和平願景

我國外交部8日表示，本次公布的法案再次彰顯美國行政與立法部門對強化臺灣安全的共識；我國將持續穩健推進與美方在安全等各面向的合作，落實「實力帶來和平」的政策願景。

美國會協商版《國防授權法案》出爐，授權軍援臺灣最高10億美元，以及海巡與無人機合作。（達志影像／歐新社）