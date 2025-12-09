美NDAA刪邀台灣參與環太軍演 學者這樣看

▲2022環太軍演，F/A-18F超級大黃蜂戰機降落林肯號航艦。(圖／RIMPAC官方臉書)

[NOWnews今日新聞] 美國國會參眾兩院最終版的「國防授權法案」已出爐，但引人注意的是，參議院版「邀請台灣參與環太軍演」的內容，在最終的兩院版遭到刪除。淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲今（19）日表示，第一個可能是川普政府目前正與北京就經貿談判與明（2026）年4月的訪中行進行磋商，認為這段文字可能會帶來變數；但揭仲更擔心川普政府是否在考慮恢復邀請中共參加環太軍演，所以才要將這段已多次出現在相關法案中的文字移除。

揭仲解釋，在本次《國防授權法案》中，將撥給最高10億美元供於推動「台灣安全合作倡議」，相較2025年度的3億美元提升三倍以上，雖然最後究竟能執行多少，還是取決於行政部門，仍顯示美國國會參眾兩院對台灣的高度支持。因此，「邀請台灣參與環太軍演」的內容被移除，甚至連「邀請台灣擔任觀察員」的修正文字都不留，應該是美國行政部門出面運作國會領袖進行調整。若推測屬實，則美國行政部門可以保留「台灣安全合作倡議」等內容，卻要將環太軍演部分移除，就可能是值得我方注意的警訊。

揭仲說，美國行政部門要移除「邀請台灣參與環太軍演」的內容，第一個可能的原因是，不邀中共參加、卻邀台灣參加，使環太軍演看起來像是針對中共、變相的反中軍事聯合演習；在華府正與北京磋商經貿談判與明年川普總統的國是訪問之際，川普政府核心人士不願在此時讓北京有這種聯想，也可能是想藉這個舉動，向北京釋放善意。

不過，揭仲也指出，他比較擔心第二種可能，即川普政府的國安高層正在考慮是否恢復邀請北京參加環太軍演，當作推動明年4月國是訪問順利成行的見面禮；若真有這種可能性，則在《國防授權法案》中保留「邀請台灣參與環太軍演」的內容，就顯得不太適合，特別是軍演的相關邀請可能在明年1月就會開始。、

揭仲認為，若沒有這層考慮，就很難解釋美國行政部門為何可留下「台灣安全合作倡議」、「台灣安全援助路線圖」與評估成立「區域應變儲備庫」等內容，卻單獨要運作國會領袖拿掉環太軍演的相關內容？中共在2014年與2016年曾應美國的邀請，派艦隊參加環太軍演；在2018年1月時又再度接到美國的邀請，但在5月23日被美國以「在南海爭議上的軍事擴張造成區域局勢不穩」為由而撤銷，之後就再也沒有收到參加這項演習的邀請。

