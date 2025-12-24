美Q3GDP成長率4.3% 消費者信心跌 金價新高

圖／達志影像路透社

美國商務部，23日公佈第三季度GDP成長率4.3%，遠高於市場預期，創2年來最快的增長速度，同時，也遠高於第二季度的3.8%，這要歸功給消費支出和出口的上升。然而另一方面，11月美國消費者信心指數，卻下跌3.8點，已經是連5個月下跌。正值這個時候，避險資產被捧在人們的掌心上，黃金現貨價格首破每盎司4500美元大關，而白銀價格，也首次破每盎司70美元的關卡。

美股三大指數23日全面收高，道瓊上漲0.16%，標普500上漲0.46%，創下新高，那斯達克漲0.57%。這全是因這一份亮眼的美國第三季度GDP報告。

CNN財經主播 奎斯特（Richard Quest）：「現在的經濟，無疑替白宮帶來節日佳音，新的數據顯示，美國經濟成長4.3%，這比一般成長趨勢來得更高。」

美國商務部指出，第三季的GDP折合年率4.3%，創2年來最快的增長速度；這也比第二季的折合年率3.8%，遠來得要高。

CNN財經主播 奎斯特：「這全是因強勁的出口和消費支出。」

兩大功臣，一個是出口，從負1.8%，扭轉乾坤來到正成長8.8%，另一個則是美國經濟的最大推手，消費支出，從2.5%上升到3.5%。還有一個功臣，是聯邦消費支出，其中，大幅增長的美國國防支出，和川普2.0政府買斷計畫，都有一份貢獻。

不過，美國總統川普（Donald Trump）另有高見。他在「真實社群」（Truth Social）上po文表示，這要歸功給好的政府，還有關稅。而GDP增長，意味著聯準會下回將會減少降息，支持經濟，對此川普有話想說。

CNN財經主播 奎斯特：「總統在真實社群上po文表示，市場處在緊綳狀態。『過往有好消息時，市場就會上漲，但還看今朝，當有好消息時，市場卻是下跌的，因人們都在想，考量到潛在的通膨狀況，即將升息，我們再也不能擁有偉大市場，強勁的市場，甚至是現象級市場。我要我的新一任聯準會主席降息』，結尾的時候他還說，『任何和我對著幹的人，永不可能當聯準會主席』。」

正值假日季節的美國，也迎來這個佳音。

Visa美國經濟學家 布朗（Michael Brown）：「如果你回顧過去3年的假日消費支出，上漲約4.3%，今年則是漲4.2%，因此它是持平的，顯示消費者方面的經濟數據穩定增長。」

根據國際支付業者Visa，美國的假日消費支出上漲4.2%，其中因AI熱潮，電子產品的銷售漲5.8%。而在美國以外，假日支出一樣見長，澳洲上漲5.0%，加拿大漲4.4%，南非激增7.9%，英國上揚3.6%。

美國消費者，不論平日還是假日都毫不吝嗇地打開荷包，但他們對當前經濟現況，卻不抱期待。就在第三季GDP報告公佈的不到2個小時，美國經濟評議會（Conference Board）公佈美國11月消費者信心指數，下跌3.8點，降至89.1點，這是自今年4月，川普推出所謂「解放日關稅」以來的最低紀錄。消費者對自己家庭目前財務狀況的看法，近4年來首度跌到負值區間。

FBB Capital Partners總裁 姆希爾（Mike Mussio）：「兩個矛盾的事情，是可以並存的。一方面是你知道的，經濟數據表現非常強勁，但另一方面，消費者對經濟的感受，卻不太好。因此，待進到(2026年)第一季，情況就會變得有趣。看看那些公司，在公佈(今年)第四季度和2025年全年度的財報時，他們所觀察到的實際需求，如在塔吉特、羅威、沃爾瑪，他們的平均訂單金額規模如何。」

現實和人們心中的經濟現況呈現兩極。就在這個時候，避險資產，被捧上歷史新高。黃金現貨價格，在24日平安夜，首次破每盎司4500美元大關，一度站上4525.19美元；而2月的美國黃金期貨，來到每盎司4509.20美元。今年迄今，金價上漲超過70%，是自1979年以來的最大年度漲幅。

路透社記者：「分析師看好明年的黃金漲勢。高盛集團預估，明年這個時候，黃金價格將會漲到每盎司4900美元。」

而前一天，白銀價格，也首次突破每盎司70美元的關鍵價位。今年迄今，銀價已經上漲超過150%。今年，白金（Platinum）價格，也已經上漲160%；鈀金（Palladium）價格則漲超過100%。

