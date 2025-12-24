美TSA示警搭機別穿「這類服裝」 苦主曝慘痛經驗：安檢被特別關照

美國運輸安全管理局（TSA）特別提醒旅客，前往機場時應避免穿著過於閃亮或帶有金屬裝飾的服裝。（示意圖／Pixabay）

隨著年底假期旅遊旺季到來，美國運輸安全管理局（TSA）特別提醒旅客，前往機場時應避免穿著過於閃亮或帶有金屬裝飾的服裝，以免在安檢時引發不必要的困擾。TSA指出，人體掃描器對亮粉、金屬線、亮片及水鑽等裝飾較為敏感，容易觸發警示，導致旅客被要求接受額外安檢。

《紐約郵報》（New York Post）報導，TSA在公告中幽默表示，並非要澆熄旅客的節日氣氛，而是希望通關流程更順暢，因此不建議穿著閃亮的節慶毛衣或裝飾繁複的服裝前往機場。相關提醒一出，也引發不少旅客共鳴。

許多網友分享自身經驗指出，曾因衣物上的閃亮元素或金屬裝飾，在安檢時被要求進行全身拍檢，甚至接受爆裂物殘留檢測。有人表示，牛仔褲口袋的裝飾、上衣的金屬鉚釘，甚至帶有亮絲的布料，都可能成為觸發原因。

也有旅客笑稱，匆忙趕行程時忘記更換服裝，結果在機場被「特別關照」，花費更多時間通關。TSA藉此提醒，旅客若想節省時間、避免額外檢查，應選擇簡單、無金屬或亮片的服裝搭機，讓假期旅程有個更順利的開始。

