美UPS貨機墜毀增至12死 黑盒子尋獲失事原因待查

國際快遞公司UPS（優比速）一架貨機，4號在美國肯塔基州發生重大空難，死亡人數增加到12人，失事貨機的黑盒子已經尋獲，將釐清事故發生原因。

調查人員表示，這架飛往夏威夷的MD11型貨機，起飛後，左側引擎跟機翼脫離墜毀，調查小組在墜機地點，找到了飛機的黑盒子，將送往華府實驗室判讀，以釐清事故真相，波音公司也發表聲明表示，正全力配合美國國家運輸安全委員會NTSB進行調查。

國際中心／陳毓麟 編撰 責任編輯／陳盈真

