美UPS貨機墜毀增至12死！ 黑盒子尋獲、肇因待查

美國UPS貨機於當地時間4日發生墜機，並引發爆炸。(AP)

美國一架聯合包裹服務公司（UPS）貨運飛機於當地時間4日傍晚起飛後不久墜毀並爆炸，造成12人死亡，且仍有可能增加。目前黑盒子已被尋獲，將釐清事故發生原因。

據《路透社》報導，失事飛機為麥道（McDonnell Douglas）MD-11型貨機，原定飛往檀香山，起飛時左翼周圍出現「巨大火光」，在滑行階段越過跑道圍欄後墜毀，並撞上機場外多處設施，殘骸散布約800公尺，火勢波及石油回收廠，造成進一步爆炸，貨機內3名機組人員全數罹難。

美國肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）已宣布進入緊急狀態，以加速災害應變；路易維爾市長格林伯格（Craig Greenberg）則指出，死亡人數上升至12人，另有數人仍失聯。此事件發生時，美國正處於政府停擺期間，不過，美國航空安全專家布里克豪斯（Anthony Brickhouse）強調，目前還沒有證據表明此事與美國政府停擺導致的航空管制人力短缺有關。

美國國國家運輸安全委員會（NTSB）證實，目前已尋獲貨機黑盒子，將釐清事故發生原因。波音公司則發布聲明表示，已得知UPS貨機事故消息，正全力配合美國國家運輸安全委員會（NTSB）進行調查，將提供一切必要技術支援，當局仍在確認機組人員身分及失蹤人員下落，失事原因可能與起飛階段的機械故障有關。





