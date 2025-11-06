美UPS貨機墜毀攀升至12死！尋獲黑盒子 判讀料30天出爐

美國聯邦運輸安全委員會（NTSB）5日表示，已從在肯塔基州路易維爾墜毀的UPS貨機殘骸中，找到「黑盒子」飛行記錄器，而這起事故已釀成至少12人死亡，包括3名機組人員與9名地面人員。

一架UPS貨機4日墜毀在肯塔基州機場，瞬間爆炸起火。 （圖/美聯社）

《路透社》報導，該安全委員會指出，飛機起飛時左翼周圍出現「巨大火光」，3具引擎之一從左翼脫落。這架34年機齡的麥道MD-11貨機，原定飛往夏威夷檀香山，機上載有3名機組人員。

據調查，飛機在起飛滑行階段越過跑道圍欄後墜毀，撞上機場外多處設施，引發連串爆炸與火災，殘骸散布約800公尺，火勢並波及一處石油回收廠，造成進一步爆炸。

廣告 廣告

委員會指出，飛行資料與駕駛艙語音記錄器狀況良好，預計能提供關鍵資訊，預計在30天內發布初步報告，完整調查可能需12至24個月。肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）已宣布進入緊急狀態，以加速災害應變。路易維爾市長格林伯格（Craig Greenberg）表示，死亡人數已上升至12人，另有數人仍失聯。

報導引述航空安全專家布里克豪斯（Anthony Brickhouse）指出，調查將聚焦於脫落並起火的引擎，「雖然飛機設計允許單引擎失效仍可飛行，但需釐清該失效對整體結構的影響」。

延伸閱讀

MLB/3年前還是主戰牛棚 教士驚喜任命史坦曼當主帥

日職/西武獅同意讓他入札！ 高橋光成：我會全力以赴

MLB/球迷舉牌：大谷娶我媽！ 田中真美子笑開懷了