美UPS貨機墜毀攀升至12死！尋獲黑盒子 判讀料30天出爐
美國聯邦運輸安全委員會（NTSB）5日表示，已從在肯塔基州路易維爾墜毀的UPS貨機殘骸中，找到「黑盒子」飛行記錄器，而這起事故已釀成至少12人死亡，包括3名機組人員與9名地面人員。
《路透社》報導，該安全委員會指出，飛機起飛時左翼周圍出現「巨大火光」，3具引擎之一從左翼脫落。這架34年機齡的麥道MD-11貨機，原定飛往夏威夷檀香山，機上載有3名機組人員。
據調查，飛機在起飛滑行階段越過跑道圍欄後墜毀，撞上機場外多處設施，引發連串爆炸與火災，殘骸散布約800公尺，火勢並波及一處石油回收廠，造成進一步爆炸。
委員會指出，飛行資料與駕駛艙語音記錄器狀況良好，預計能提供關鍵資訊，預計在30天內發布初步報告，完整調查可能需12至24個月。肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）已宣布進入緊急狀態，以加速災害應變。路易維爾市長格林伯格（Craig Greenberg）表示，死亡人數已上升至12人，另有數人仍失聯。
報導引述航空安全專家布里克豪斯（Anthony Brickhouse）指出，調查將聚焦於脫落並起火的引擎，「雖然飛機設計允許單引擎失效仍可飛行，但需釐清該失效對整體結構的影響」。
美運輸部長確認40座主要機場削減10%運力，FAA不排除再加碼
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，美國運輸部長達菲(Sean Duffy)週三證實，因聯邦政府停擺衝擊空中交通管制(ATC)人力，將在全美40座主要機場實施約10%運力削減。聯邦航空管理局(FAA)表示，減班旨在紓解管制員壓力，具體名單將於週四對外公布，並預告若週五後瓶頸惡化，不排除再採取更嚴措施。目前全國ATC缺口估逾2,000人，先前已有大量管制員在停擺前被迫超時上班。停擺以來，約1.3萬名空管員與約5萬名機場安檢人員被迫無薪工作，請病假與人力流失上升，使航班調度壓力疊加。FAA並稱，現階段討論未涉及國際航班，但將納入太空發射活動的限制，以降低對空域管理的額外擾動。市場人士指出，就營運面影響，主要樞紐場站恐出現起降時段配額緊縮與航班串流延誤，加上機師與地勤排班再優化，航空公司可能先以「區域線與紅眼班」調整承擔，長程主幹線減班幅度視客載與機隊調度彈性微調。物流端方面，貨運時段可能受夜間航管承載下降牽動，快遞與電商旺季轉運時效面臨壓力，轉單至次要機場與陸運的比重料升。達菲提到，肯塔基州UPS貨機於路易斯維爾機場起飛後墜毀爆炸事件，初判與空管無直接關聯；事故調查將獨立推進，不影響本次全國運力財訊快報 ・ 1 天前
美UPS貨機墜毀釀12死 黑盒子尋獲待查失事原因
（中央社華盛頓5日綜合外電報導）國際快遞公司優比速（UPS）一架廣體貨機昨天在美國南部肯塔基州發生重大空難，死亡人數增至12人。美國官員表示，失事貨機的黑盒子已尋獲，將釐清事故發生原因。中央社 ・ 1 天前
美UPS起飛時墜機 爆炸成巨大火球釀3死11傷！第一視角曝光
美國聯合包裹服務公司（UPS）一架大型貨機，於當地時間4日傍晚，在肯塔基州路易維爾（Louisville）起飛時發生墜毀事故，目前已知機上有3名人員，當地警方也深信這起事件勢必造成人員傷亡。美國CNN最新報導指出，這起空難已造成至少3死11人受傷。鏡報 ・ 1 天前
