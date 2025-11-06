美UPS貨機墜毀瞬間成火球 肯塔基州進入緊急狀態

汽車產業正面臨前所未有的全球競爭，福特汽車執行長Jim Farley警告，中國汽車製造商的崛起恐怕將對美國汽車產業構成毀滅性威脅。Farley指出，中國品牌在電動車領域的發展速度與技術優勢，已遠遠超越大多數西方車廠，而這股浪潮若無有效防範，可能讓「每一家美國車廠走向滅亡」。這樣的言論，不僅反映了汽車產業的結構性改變，也揭露了中美之間在技術與產能上的激烈競爭態勢。福特執行長嚴正警告，若是美國品牌再不試著在技術方面突破，可能很快就會被中國品牌擊敗。Farley認為，中國汽車品牌所構成的挑戰已超越1980年代日本車廠席捲美國市場的時期。他指出，中國目前已有足夠的生產能力，足以供應整個北美市場，若進軍美國市場，極有可能讓現有的美國車廠全數出局。這與當年日本尚未具備如此規模化產能的情況大不相同。Farley甚至以自己日常駕駛小米SU7為例，說明中國品牌在實用性與科技融合上的實質優勢。他直言：「這次的情勢與當年日本車潮類似，但卻是加了類固醇的版本。」 在技術層面，Farley表示，中國品牌的車載科技已處於領先地位，無論是華為還是小米，都已經讓中國車款的數位體驗遠超西方同業。他指出，進入中國車款時，

Carture 車勢文化 ・ 1 天前