美UPS貨機14死墜機案 疲勞裂紋證據成重大線索

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國優比速公司（UPS）一架MD-11貨機本月在肯塔基州墜毀。美國國家運輸安全委員會今天表示，已在貨機關鍵部位發現疲勞裂紋的證據，成了釐清這起14死事故的重大線索。

路透社報導，航空安全專家表示，在連結機翼與發動機的左側掛架支撐結構中發現疲勞裂紋，對調查11月4日發生於路易維爾市（Louisville）的墜機事件而言，這是一項重大發現。

除了在左側掛架後部支座耳片發現疲勞裂紋證據外，美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board, NTSB）在初步報告中表示，還發現了過應力失效的區域。這些疲勞裂紋是在事故發生前就存在。

因此，掛架一側的支撐因疲勞而失效，當那個部位斷裂時，另一側也無法承受額外的負載。

美國航空安全專家布里克豪斯（Anthony Brickhouse）談到這些裂紋時說：「那是一個重大線索。」他補充說，這些裂紋是在多次飛行中逐漸形成的。

美國安全專家柯克斯（John Cox）表示，這類疲勞裂紋會削弱支撐結構。他說：「最後會到達一個臨界點，當作用力超過結構所能承受的範圍時，就會發生失效。這起事件很有可能就是這樣發生的。」

布里克豪斯說，調查人員必須查明為何在飛機維修時沒有發現裂紋，而這項追查可能要回溯好幾年。

美國安全調查人員已表示，他們正在調查這架機齡34年的UPS貨機維修歷史，這架飛機在墜毀前數週曾在德州進行維修，是在起飛不久後墜毀並陷入火海。那次維修是在新加坡新科工程（ST Engineering）旗下的場地完成的。

報告指出，這架飛機的飛行週期尚未達到需要對這個部位進行特別的詳細檢查。（編譯：張曉雯）1141121