美X-59首飛成功 為靜音超音速客機鋪路
記者賴名倫／綜合報導
美國國家航空暨太空總署（NASA）與洛克希德馬丁集團合作打造的X-59測試機，28日從加州帕姆戴升空，並順利降落NASA阿姆斯壯飛行研究中心，完成首飛；未來將肩負測試「靜音超音速技術」（Quiet Supersonic Technology）重任，朝航太科技實用化邁進。
首飛1小時 最高時速386公里
軍聞網站「The Aviationist」報導，洛馬旗下「臭鼬工廠」與NASA合作設計的X-59，28日由NASA首席試飛員拉森駕駛，從帕姆戴第42號工廠跑道升空，飛往加州愛德華空軍基地阿姆斯壯飛行研究中心。
這趟約1小時的首飛，X-59按計畫執行次音速飛行測試，最高時速達386公里，飛行高度達3660公尺，飛行穩定性與系統可靠性符合預期。藉由首飛，也收集了通訊設備、感測器、發動機與飛控系統操作品質數據，有助於制定各項流程與驗證細項，為後續測試奠定基礎。
持續驗證高空高速飛行 目標1.4馬赫
NASA工程師表示，X-59首飛前，已在地面進行超過200天的基礎測試，累積超過2萬個參數；2024年10月至今年1月間，也測試了該機配備的改良版F414-GE-100發動機，證明冷卻系統與後燃器能穩定運作。未來將進一步在5.5萬呎（約16700公尺）高空，以1.4馬赫速度進行巡航，驗證高空高速飛行的技術指標。
「臭鼬工廠」副總裁桑傑士表示，X-59首飛證明團隊充分發揮專業知識與研發成果，引領先進航太科技指標。美國運輸部長兼NASA代理署長達菲也盛讚，X-59是「美國創造力與精神的具體象徵」，期許藉此帶動「靜音超音速技術」商用化，大幅降低商務客機噪音、帶動新世代客機設計。
洛馬與NASA合作打造的X-59，28日在加州帕姆戴完成首飛。（取自NASA代理署長達菲「X」帳號）
X-59外型獨特，未來將進行高空高速飛行測試，探索靜音超音速技術指標。（取自洛馬「X」帳號網站）
X-59已在地面進行多次發動機與系統測試，驗證高空高速飛行能力。（取自NASA網站）
肩負X-59首飛任務的NASA首席試飛員拉森，先前參與測試，為各項系統配置提供建議。（取自NASA臉書）
