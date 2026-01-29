羞曝李多慧是理想型！柯震東公開擇偶3條件 秀韓文自我介紹超緊張

男星柯震東和李多慧29日合體出席運動品牌活動，他日前受邀出席LULU、陳漢典婚禮，被問到感染了幸福氛圍會不會也想婚？他連忙說：「不會耶！我看他們新人好累哦！」接著自嘲現在沒對象也無法結婚，還當場公開3個擇偶條件。

男星柯震東（左）和李多慧（右）29日合體出席運動品牌活動。（圖／記者 伍映澄 攝）

柯震東今天和李多慧首度同台，兩人還在台上小跳了一段舞，不過柯震東受訪時透露，自己其實沒有看過李多慧的球場應援，讓一旁的李多慧直問：「為什麼沒有！」柯震東慌張解釋：「買不到票！」李多慧則大方表示，可以找她拿，兩人還約定好之後要互送球票和電影票。

廣告 廣告

柯震東先前曾在網路上徵韓文家教，他談及此事表示，除了想多一個語言能力外，未來如果有台韓合作的電影機會，會講韓文入選機率可能也會高一點。他當場被拱秀一段韓文自我介紹，還手比愛心對粉絲說：「莎浪嘿！」不過他講完整個人害羞到不行，直呼很緊張，一旁的李多慧則大讚他發音很標準。

柯震東當場被拱秀一段韓文自我介紹。（圖／記者 伍映澄 攝）

李多慧近期驚喜客串八點檔《百味人生》，在劇中不只講中文還講了台語，現場被拱秀幾句，她除了說，「打給賀！挖愛哩！」還打趣說：「攻殺小，哩洗勒靠！」超台髒話笑翻全場。被問到是誰教她說，她賣個關子俏皮回：「是秘密！」

而柯震東日前受邀出席LULU、陳漢典的婚禮，在婚宴上也和好久不見的許光漢碰面，他笑說：「有小聊了一下看他最近在幹嘛，看有沒有跟我搶工作。」那參加完婚禮會不會有了想婚念頭，他連忙說：「不會耶！我看他們新人好累哦！」接著自嘲現在沒對象也無法結婚，還當場公開3個擇偶條件，「善良、漂亮、做自己的人」。被問到李多慧是不是理想型，柯震東秒答：「肯定！是每個人的理想型！」讓一旁的李多慧相當害羞。

柯震東公開擇偶條件，曝李多慧是理想型。（圖／記者 楊進明 攝）

延伸閱讀

遭嘲諷中文口音！李多慧曝林妍霏私訊道歉 幫緩頰：她是親切的人

李多慧客串八點檔！演壞女人翻白眼 黃玉榮笑喊：太可愛

「我載到李多慧啦！」 運將興奮打電話給女兒 下車暖舉超圈粉