群亞國際獲國家人才發展獎

群亞國際獲國家人才發展獎傑出個案獎殊榮，雲嘉南分署副分署長許慧香恭賀群亞總經理郭一慶與團隊努力。（記者李嘉祥攝）

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推薦群亞國際公司參加「國家人才發展獎」，其首創的「AI驅動·創視未來」人才培育計畫於全國眾多單位中脫穎而出榮獲「傑出個案獎」，副分署長許慧香特到場向群亞總經理郭一慶祝賀，肯定群亞於新世代影音創作人才培訓的深耕成果，也彰顯雲嘉南地區在推動創新職訓模式上的整體能量。

群亞國際獲獎關鍵在於成功打造「AI驅動·創視未來」新媒體影音人才培育模式，以生成式AI全面整合影音製作流程，結合「新人三支箭」與「三階段學習移轉機制」，工作效率提升逾六十%，顯著縮短學用落差；單位同時榮獲TTQS銀牌與勞動部職前訓練評鑑五顆星肯定，課程更獲iCAP職能導向認證，成為全國影視剪輯訓練的重要標竿。

為落實技能與社會價值並行，群亞也推動「築夢公益微電影拍攝計畫」，讓學員以影像關懷地方議題，十二年來培育逾一千二百名影音人才，產出六十部微電影，就業率高達九十五%，整體成果深獲評審肯定。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署積極配合國家政策，攜手產學界推動半導體製程、AI智慧應用等高階訓練內容，強化青年與求職者的技術能力，同步協助企業解決缺工問題，促進產業需求與人力市場的精準銜接；「國家人才發展獎」是人力資源領域唯一國家級獎項，群亞獲獎除肯定其於AI與職訓結合創新模式，也反映出分署長期推動產訓連結、落實創新教學累積成果。

劉邦棟強調，未來會持續協助轄區企業建立完善訓練制度，提升人力培育品質，強化雲嘉南地區產業基礎，同時推動更多前瞻職訓課程，並提供企業人才發展輔導，讓「人才即國力」的核心理念在地方扎根。