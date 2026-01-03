一群人「在台南升五星旗」唱中國國歌！這人秒上傳網轟：第5縱隊出現

政治中心／綜合報導

在中國任教的台灣教師張立齊，因申領中國福建定居證，去年遭陸委會依法註銷台灣身分，其台灣身分證與中華民國護照皆已失效，未來若欲返台，須依相關規定以中國籍身分申請入境並經核准。近日，張立齊在抖音平台公開一段影片，內容顯示「台灣人民共產黨」於元旦清晨在台南市新營地區舉行升旗活動，引發台灣網友高度關注與不滿，不少人留言質疑此舉已嚴重挑戰社會共識，甚至直言「形同公開叛國」，輿論持續發酵。





在中國任教的台灣教師張立齊，因申領中國福建定居證，去年遭陸委會依法註銷台灣身分，其台灣身分證與中華民國護照皆已失效。（圖／翻攝自張立齊@抖音）

張立齊近日在抖音平台曝光一段影片，內容顯示「台灣人民共產黨」於元旦清晨，在台南市新營地區舉行升旗活動。畫面中可見，多名成員聚集於一處紅磚建築旁的空地，現場架設簡易旗桿，一行人列隊站立，在播放與合唱《義勇軍進行曲》的音樂聲中，合力拉動繩索，將五星旗緩緩升起。影片中可清楚聽見警方以大聲公廣播的聲音，廣播內容指出，該集會活動未經申請，已涉及違反《集會遊行法》，警方當場要求停止違法集會並立即解散，並依規定進行第一次舉牌警告。張立齊在影片中則以旁白發言，多次高喊「兩岸加油」、「融合發展」，並以激昂語氣形容該升旗行動為「新年第一道曙光」，稱此舉是「島內統一力量的重要象徵」，稱選在台南升旗具有象徵意義，是要「向台獨分裂勢力表態」。





張立齊近日在抖音平台曝光一段影片，內容顯示「台灣人民共產黨」於元旦清晨，在台南市新營地區舉行升旗活動。（圖／翻攝自張立齊@抖音）









相關畫面也在threads上瘋傳，台灣網友怒批「這就是第5縱隊。」、「這在台灣？這沒有影響國家安全？國防部、國安局，不用抓人？這已經不是自由權的問題吧！」、「這是公開叛國了吧！」、「必須逮捕治罪，危害國家安全」、「這不是言論自由，也不是為匪宣傳，這根本就是本匪」、「都可以廢除台灣戶籍，幫他們完成回歸的心願了」、「張立齊還馬上轉發宣傳，第五縱隊出現了」。









多名成員聚集於一處紅磚建築旁的空地，現場架設簡易旗桿，一行人列隊站立，在播放與合唱《義勇軍進行曲》。（圖／翻攝自張立齊@抖音）

























