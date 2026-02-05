群光1月營收年增2.4％ 法人：今年營收將挑戰高個位數成長性

PC周邊大廠群光宣布，1月營收為76.95億元，年增2.4％，群光預期，2月營收將因為農曆新年、工作天數減少而下滑，但也預期3月份三大產品線營收將有感回升。法人則看好，雖然記憶體大漲打亂消費性電子產品銷售節奏，但在內建邊緣AI的影像產品、高單價鍵盤挹注下，群光今年營收仍有機會挑戰高個位數百分比成長。

目前筆電品牌廠都積極將手中的記憶體、零組件提前組成成品的潮流下，群光表示，受惠於客戶提前拉貨，1月份營收表現較去年同期佳，三大產品線中，以鍵盤表現最為亮眼，較上月中個位數月增，亦比去年同期成長高個位數，不但品牌客戶的NB鍵盤拉貨動能高於上個月，零售市場的平板與二合一裝置、電競鍵盤等需求亦十分強勁。

法人則預估，群光今年營收目標有機會達到高個位數成長，在鍵盤方面，除了原先的筆電品牌市場外，亦特別著重於零售市場的成長，尤其零售市場的產品大多為高單價的平板二合一裝置或是電競鍵盤，對於營收提升有顯著效益。

法人也看好，群光今年即將量產邊緣AI視覺的一系列新產品，首先亮相的將是專業戶外休閒活動攝影機，供應給美系大廠，該項邊緣AI影像產品透過群光整合AI辨識功能，全天候在戶外進行動物辨識，隨時回傳影像給使用者，方便掌握動物行蹤，可望成為今年影像產品成長的主要動能之一，該產品預計將於第二季陸續出貨。

法人更透露，群光今年已確定收到美系一線大廠數個轉單需求，包含智慧視訊會議系統、專攻智慧車隊管理的行車紀錄器等，將持續挹注影像產品成長動能，至於子公司群電近期已與策略合作夥伴共同開發模組化AI貨櫃型算力中心，由群電負責智慧環控系統，客戶反應熱烈，預計今年將開始貢獻營收。



