群光1月營收年增2.4％ 終止連續8個月年減

〔記者方韋傑／台北報導〕電子零組件供應商群光電子(2385)1月營收76.95億元，月減2.7%、年增2.4%，終止去年5月以來的年減趨勢。展望本季，2月份適逢農曆新年，群光預期單月營收將因工作天數減少而下滑，但進入3月份後，三大產品線營收預計將同步有感回升，看好今年營收目標成長高個位數百分比。

群光指出，受惠於客戶提前拉貨，1月營收表現較去年同期佳，三大產品線中，以鍵盤表現最為亮眼，較去年12月成長中個位數百分比，亦比去年同期成長高個位數百分比，不但品牌客戶的筆電鍵盤拉貨動能高於上個月，零售市場的相關裝置、電競鍵盤等需求亦十分強勁。

今年整體來看，群光除了原先的筆電品牌市場之外，亦特別著重於零售市場的成長，尤其零售市場的產品大多為高單價的Tablet、2-in-1裝置或是電競鍵盤，對於營收提升有顯著效益。此外，群光今年即將量產邊緣AI視訊的一系列新產品，首先亮相的將是專業戶外休閒活動攝影機，將供應給美系大廠。

群光指出，該項邊緣AI影像產品透過群光整合AI辨識功能，全天候在戶外進行動物辨識，隨時回傳影像給使用者，方便掌握動物行蹤，預期將成為今年影像產品成長的主要動能之一，預計將於第二季陸續出貨。除此之外，今年已確定收到美系一線大廠數個轉單需求，包含智慧視訊會議系統以及專攻智慧車隊管理的行車紀錄器，將持續挹注影像成長動能。

群光提到，旗下電源營收來自子公司群光電能，今年成長動能為AI高功率電源、伺服器及Telecom電源產品，近期與美系AI伺服器品牌大廠夥伴、資策會以及易發精機共同開發模組化AI貨櫃型算力中心，已成功切入AI資料中心基礎建設應用，群電負責智慧環控系統，客戶反應熱烈，預計今年將開始貢獻營收。

