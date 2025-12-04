群光11月營收年減10％ 影像產品出貨成亮點 惟記憶體大缺貨成明年隱憂

受惠於影像產品出貨成長帶動，群光宣布，11月營收為77.35億元，較上月營收增加4％、年減10.4％，三大產品線的鍵盤、影像與電源營收均呈現月增，累計前11月營收達877.5億元，比去年同期下滑5.8％。

面對記憶體大缺貨衝擊PC出貨量並影響供應鏈營收，法人則評估，對群光第四季鍵盤、筆電鏡頭營收已有一些影響性，加上群光還有歐系客戶商用影像監測系統出貨護身，對群光整體第四季營收衝擊應該不大，僅有小幅度季減，對群光營運的影響可能會從明年開始放大。

群光表示，11月營收由影像產品帶動，因順利量產歐系一線大客戶的商用監測影像系統、出貨順暢，推動影像營收月增成長雙位數。法人認為，群光於第四季季量產高單價的商用監測系統，有效挹注影像營收，影像營收表現將與第三季相當，優於鍵盤以及電源產品的表現。

法人表示，群光近年來持續進行產品組合優化，尤其是大刀闊斧調整影像產品結構，淘汰低毛利產品，增加高附加價值的商用監測系統、駕駛監測系統、視訊會議系統等，加上筆電鏡頭模組規格進化帶動單價上升，影像產品獲利率持續改善。

今年受到全球經濟不確定性影響，法人評估，群光2025年營收將比前一年小幅下降，但在產品組合優化以及嚴格的成本控制下，第三季群光的毛利率及營業利益率均較上半年大幅回升，今年前三季EPS亦達8.01元，仍看好今年可望為股東賺超過一個股本，加上群光今年亦已將現金配息政策大方調升至八成，推估現金殖利率已高於過去五年平均。



