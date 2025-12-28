群創傳打進SpaceX供應鏈 面板本業也冒急單

▲群創董事長洪進揚看好明年展望，包括面板本業以及FOPLP。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 群創董事長洪進揚近日釋出對明年營運的雙重展望，包括看好面板本業，以及近年力拚轉型的半導體扇出型面板級封裝（FOPLP），也傳出已打進國際級客戶供應鏈，且目前產線維持滿載。

洪進揚在談到新業務時形容客戶「是國際大公司，已經有很多衛星在天上」，並透露訂單用在低軌衛星的地端接收元件封裝；雖然他未點名客戶，但市場盛傳其所指正是全球低軌衛星龍頭SpaceX的射頻（RF）相關元件封裝案。

Space產業的景氣想像，近期也被美國政策加溫。白宮在12月公布的行政命令中，明確提出「2028年前重返月球」目標，市場解讀太空應用與供應鏈投資有望再加速，相關任務與商業發射需求也可能使SpaceX等業者扮演更吃重角色。

而群創Q4面板本業有急單出現，營運看俏，明年第一季價格有望量價同增。

群創股價近期反彈，26日上漲1.89%，收在13.5元。不過觀察外資籌碼，已經連續12個交易日站在賣方，大賣23.2萬張

