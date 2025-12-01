群創子公司CarUX 宣布完成收購日商Pioneer

▲群創子公司CarUX收購日本車用電子大廠Pioneer，今（1）日雙方共同宣布收購案正式完成。（圖╱群創提供）

[NOWnews今日新聞] 群創旗下智慧座艙子公司CarUX收購日本車用電子大廠Pioneer，今（1）日雙方共同宣布收購案正式完成。Pioneer自即日起正式成為CarUX的一員，此次交易標誌著CarUX全球智慧座艙策略布局邁入嶄新階段。

群創表示，本次收購完成後，CarUX將結合Pioneer在車用音響、多媒體系統與人機介面（HMI）軟體領域的技術優勢，全面強化CarUX集團在智慧座艙整合解決方案的核心能力，並進一步提升產品競爭力與全球供應鏈影響力。

同時，透過雙方研發資源與製造據點的整合，CarUX集團將具備更靈活的區域化服務能力，以滿足全球車廠與消費者不斷演進且多元的需求，並持續推動智慧移動產業的創新與發展。

群創指出，收購完成後，CarUX集團將在三大領域展現協同效益：

客戶組成多樣化：基於Pioneer橫跨日本及全球的客戶基礎，加速擴展CarUX集團在車用市場的客戶版圖，特別是切入日本車廠供應鏈，推動協同銷售機會。

產品組合多元化：結合Pioneer在音響、多媒體系統與HMI軟體的技術優勢，以及CarUX在智慧座艙顯示系統的整合能力，CarUX集團將打造更完整的智慧座艙產品組合，提供涵蓋顯示、音效與人機互動的整體解決方案。

營運布局全球化：運用Pioneer在亞洲（日本、泰國、越南等地）、美洲及歐洲的研發與製造網絡，結合CarUX在亞洲與歐洲的現有布局，CarUX集團將進一步提升多區域供應能力，擴大對全球客戶的服務覆蓋率。

群創強調，CarUX集團將持續推動整合，從客戶、產品技術與製造生產等面向深化協同合作，強化研發共享與生產效益，穩健落實全球智慧座艙整合領導品牌的長期願景。

