群創將參加拉斯維加斯光電展 首次發表新世代MicroLED顯示窗

群創首次發表新世代「MicroLED顯示窗戶」，以高清澈度、高穿透率且高亮度、高解析度帶來更清晰、更具亮眼效果的空間視覺體驗。（圖片來源／群創光電提供）

群創光電（3481）在將於1月6至8日美國斯維加斯光電展「Display the Future, TOGETHER」為核心主題亮相，全面展示次世代顯示技術版圖。群創以高亮度、高解析度與沉浸式體驗為技術基底，回應智慧零售、座艙顯示、智慧家居與商業展示等多元場域的科技進化需求，彰顯其在跨領域整合、應用創新與市場布局上的前瞻實力。

廣告 廣告

新世代MicroLED透明顯示，重塑零售展示視覺體驗

群創首次發表新世代「MicroLED顯示窗戶」，以高清澈度、高穿透率且高亮度、高解析度帶來更清晰、更具亮眼效果的空間視覺體驗。透過自發光特性、特殊光學結構及高色域技術，使產品即使在強光下仍鮮明可視，高解析度設計兼具美學質感與資訊辨識效率。透明顯示可同步呈現商品資訊、動態廣告或導航內容，減少等待時間與操作負擔，並以世界第一最大單元模組化拼接支援多樣尺寸與造型。此解決方案將數位資訊無縫融入真實場景，適合於商業櫥窗與博物館展示等應用，為零售及智慧場域打造全新沉浸式顯示體驗。

雙重MicroLED技術登場，以超高亮度與隱視美學升級航海與車用顯示

群創首發「超高亮度MicroLED抬頭顯示器」(HUD)，以超高直顯亮度(50,000 nits)與反射虛像亮度(10,000 nits)，突破航海與車用環境中因強光造成的反射與影像模糊，即使在強烈日照、海面或甲板反光下，仍能清晰呈現航道、海況與導航指示，為座艙顯示提供更高可視性，關鍵資訊可直接投射於視線中心或前方視野，減少視線切換並提升操作安全性與應用彈性。

此次亦展示新一代「MicroLED隱視顯示器」，結合高亮度與細緻木紋設計，適用船艙或車飾內裝，關閉時如木紋飾板融入環境，啟動後特殊的光學設計達到高穿透率(極低的亮度損失)，並符合ESG的要求，搭配MicroLED技術達到高亮度(2000 nits)、解析度(229 PPI)及高色域(115% NTSC)，即使強光下仍清晰呈現資訊，兼具美感與功能性，拓展內裝顯示的多元應用。

多視角3D與鏡面顯示並陳，全面提升商品展示效能

群創在零售與展示場域推出業界首款「65吋多人用N3D & Kirameki顯示器(8K)」，以獨家N3D多視角裸眼3D技術結合Kirameki演算法，突破傳統2D限制，帶來更具深度與臨場感的立體呈現。N3D可支援多名使用者同時觀看 3D內容，長時間仍維持舒適感，清晰展現商品的立體形貌；Kirameki則強化光澤、紋理與材質細節，確保各角度皆能呈現自然光感，有助提升商品辨識度、顧客停留時間與互動體驗，廣泛適用於零售、精品展示與數位廣告。

同場展出業界獨創「群創鏡面顯示器」，採高反射鍍膜玻璃與區域調光技術，提升對比與銳利度、降低鏡面反射干擾。關機呈鏡面外觀，開機可顯示商品資訊並支援試戴、試色與品項切換，縮短等待、降低磨耗並減輕店員負擔，適用於精品、美妝與智慧家居等多元場景。

獨家N3D顯示加持低延遲與眼動追蹤技術 打造沉浸裸視3D體驗群創首次發佈「16吋單人裸視3D顯示器」，搭載獨家N3D技術與2D恢復演算法，將3D延遲率控制低於1毫秒，有效降低串音干擾與暈眩感，並支援3D/2D自由切換，結合眼動追蹤呈現自然視覺效果。

於展覽期間，群創首發多款創新顯示器，涵蓋筆電、AI NB、戶外與機上娛樂等應用，彰顯在顯示技術的多項突破。此次展出的產品包括「多頻液晶顯示器」與「整合式觸控顯示器」，前者採Multi-Frequency Display技術，可依內容自動切換24Hz、60Hz與120Hz更新率，兼顧影片原生畫質、遊戲與繪圖流暢度及低功耗；後者以tTED IC一體化晶片設計，支援30Hz~120Hz更新率，簡化組裝電路板(PCBA)並維持輕薄結構。另展示「碳纖維殼極輕薄液晶顯示器」、「17.3吋miniLED戶外顯示器」及「13.3吋miniLED機上型娛樂用顯示器」等，透過此次首發產品兼顧效能、低耗能與便攜性，群創將持續引領智慧顯示新標準。

(原始連結)





更多信傳媒報導

新新併》新光壽躍升第四大壽險 為合併共開1849場會議 吳東亮期許：浴火鳳凰般重生

北屯驚險守住台中冠軍 梧棲量能翻倍年增率冠六都

內政部：縮短3年興建時程 高雄橋頭科學園區提前正式啟用

