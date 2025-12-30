群創成交驚人已逾68萬張 群益00992A首日掛牌價量衝第一

台股30日目前來到28,668.52點，跌142.37點，跌幅0.49%。（示意圖／方萬民攝）

台股再創新高挺向3萬點。昨日大漲收在28,810.89點，今天（30日）一早開盤28,723.82點，跌87點；台積電跌10元來到1520元；群創（3481）成交爆大量超過68萬張、股價大漲；本日掛牌上市的00992A主動群益科技創新，成交超過17.8萬張。

以目前成交量排行榜來看，ETF族群以「主動式、債券型」類型的股價、成交量多呈現雙增，包括00992A主動群益科技創新的股價來到10.33元、漲0.06元、漲幅達0.58%；00987A主動台新優勢成長的股價來到10.02元、漲0.01元、漲幅達0.10%。

00937B群益ESG投等債20+的股價來到15.12元、漲0.03元、漲幅達0.20%；00679B元大美債20年的股價來到16.59元、漲0.10元、漲幅達0.61%；00687B國泰20年美債的股價來到28.40元、漲0.11元、漲幅0.39%。

以00992A來說，係稱為目前市面上的主動式台股ETF中，唯一一檔以創新科技為投資主題的主動式台股ETF。群益基金經理人陳朝政指出，AI伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，是2026年仍將持續發酵的重要推力。

此外，每年歲末年初作帳行情與資金進場帶動台股偏多，加上近年科技主題年初常有題材發揮，故於此時間點佈局有望同步卡位資金行情與產業動能。統計台股歷史資料，股市在第一季上漲幅度領先其他季度，台股長線多頭的看法不變，操作上建議可逢低分批布局。

