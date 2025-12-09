群創收購Pioneer 董座洪進揚：盼營收雙位數成長

洪進揚希望收購Pioneer以後，營收能夠雙位數成長。（本刊資料照）

群創光電董事長洪進揚表示，子公司CarUX完成收購Pioneer後，希望營收能雙位數成長，自己將會出任Pioneer會長，但人事要等到雙方磨合一段時間後才會再調整。

群創光電子公司CarUX宣布完成收購Pioneer，兩家公司合併後營收將上看千億元，董事長洪進揚表示，希望營收能雙位數成長，自己將出任Pioneer會長，但人事暫不調整，至於原本CarUX預定在美國上市的目標則受到合併案影響將會延後。

洪進揚指出，CarUX和Pioneer都是智慧車艙市場的一級供應商，CarUX以高階顯示器解決方案為主，主要客戶集中在歐美高階車種，Pioneer約75%客戶在日本，且多為中階車款，整合後將共同提升在歐美、日本、甚至中國市場的市佔率，CarUX併Pioneer只是為了更好。

洪進揚表示，Pioneer已經連續六年財務年度獲利，沒有財務負擔，這次收購案有三個利多，第一個是客戶，原本CarUX客戶集中歐美，日本市場相對薄弱，而Pioneer則有75%客戶集中日本，在客戶層面高度互補；第二個是產品和服務，CarUX為顯示器設備解決方案，Pioneer是最大優勢則是聲音系統，兩者結合後可以讓產品線更完整；第三則是研發團隊，收購可以使研發團隊更加多元。

洪進揚認為，Pioneer有很好的抬頭顯示器經驗可以提供給CarUX，兩家公司透過技術交流提升品質，而且零件共同採購，可以大幅降低成本；雖然兩家公司都有自己客戶，但結果還是要看誰的方案能夠吸引客戶，就像一家公司內部有競爭，兩家智慧座艙一級供應商合併，同樣會有內部競爭，兩家公司磨合一段時間後，再重新調整人事架構。

