群創攻漲停還能追？ 大摩「新目標價」玩兩手策略

台股5日站上3萬點，資金全面點火，面板族群瞬間成為市場焦點。挾著FOPLP（扇出型面板封裝）與低軌衛星題材，群創股價爆量噴出、直攻漲停，「現在還能不能追？」成為盤面最刺眼的問號。

就在市場情緒翻騰之際，一個耐人尋味的訊號悄然浮現。

上週五（1月2日），大摩加碼群創逾1.3萬張，動作不小；但幾乎同一時間釋出最新報告，卻僅給出「中立」評等，目標價甚至壓在11.5元。籌碼向前、報告踩煞車，這樣的落差，讓市場開始議論：大摩到底在看什麼？

翻開報告內容，大摩並未否認群創基本面正在改善。

為何大摩不肯鬆動估值？

群創11月每股淨損0.02元，虧損幅度明顯優於市場預期，也讓2025年第四季最終淨損可能小於原先估計。只是，在估值上，大摩仍選擇以0.4倍的2025年預期股淨比作為標準，顯示對面板產業高度循環性的戒心，並未因短線股價噴發而鬆動。

至於市場最熱的FOPLP題材，大摩確認群創在2025年上半年至2026年上半年，確實有取得相關訂單，這也意味群創利用顯示器產能轉型半導體封裝的策略已逐步成形。但報告同時點出，該業務短期對營收與獲利的貢獻仍有限，距離支撐整體估值重估，仍有一段時間差。

本業方面，大摩認為電視面板價格已逼近本輪周期谷底，但真正的反轉點，可能落在2026年初。在淡季尚未結束前，價格回升的能見度仍不足以支撐積極評等，這也成為大摩維持中立立場的關鍵理由。

於是，市場看到一種微妙平衡：大摩在報告選擇保守，提醒投資人別被短線情緒沖昏頭；實際籌碼卻提前卡位，押注中長期題材與產業修復。群創這波漲勢，究竟只是資金行情的瞬間煙火，還是產業反轉前的暖身訊號？答案，恐怕還得等價格與訂單真正兌現才能揭曉。