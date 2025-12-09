群創攻自駕車1》台日聯姻衝千億車用營收 洪進揚揭群創3利基決戰Tier 1

面板大廠群創子公司CarUX豪砸1,636億日圓，閃電迎娶日本音響巨頭Pioneer，創下集團自2010年「三合一」後規模最大的併購案。群創董事長洪進揚瞄準自駕車戰場，誓言車用營收每年雙位數成長，年營收上看30億美元、約新台幣千億元。

這是一場「買強結盟」的併購案

2025年12月1日，群創集團完成收購日商Pioneer，正式納入CarUX。

洪進揚展現絕對信心，全因這場交易案，選定一家連續6年獲利的優質公司，群創也在這樁併購案，一次掌握車用領域3大利基優勢，成為群創喊出車用事業挑戰千億營收的最大底氣。

業界人士直呼，這樁併購案，群創不是買弱補強，而是買強結盟。

優勢1：客戶互補 跨進中、高階市場

洪進揚指出第一個利基點，在於客戶互補性，CarUX主力客戶在歐美高階品牌，Pioneer有75％的業務集中在日本及中階車款。

由於2公司的客戶，過去幾乎沒有重疊，意味併購案完成後，CarUX有望切入更多中階車廠，Pioneer也能挺進歐美高端市場，等同一次補齊市場縫隙，並擴張歐美、日本、中國等地版圖，讓群創的車用攻勢變得更具彈性與攻城能力。

優勢2：產品線互補 握Tier 1全套武器

在產品方面，CarUX擅長影像、鏡頭模組、智慧座艙視覺系統，Pioneer則在音響、訊號處理、人機介面（HMI）軟體具深厚底子。2公司合併後，群創將握影像、聲音及軟體的全套方案。

洪進揚點出最直接的綜效，合併後聯合採購IC、面板、零組件、機構件等，量體一次拉大，增加採購議價基礎，成本可顯著下降。這是Tier 1（一級供應商）最重要的競爭條件之一，而群創已經具備。

優勢3：全球8大廠區 解決國際車廠最頭疼的風險

若客戶及產品是武器，那「製造基地」就是車廠最看重的盾牌。

「2公司合併後，群創將擁有全球8座車用製造據點。」洪進揚說，CarUX在台灣、中國寧波與上海設廠，Pioneer廠區在中國深圳、日本、泰國、越南、墨西哥。此舉形成多區域製造，為跨國車廠分散地緣政治風險、避免美國關稅衝擊、遞延斷鏈風險。

當面板業進入成熟期，車用轉型成為群創的必走之路。但這次併購，群創不再慢慢轉型，而是直接跳上高速軌道。

洪進揚喊出千億車用營收目標，不是預告產業前景，是建立在客戶版圖變寬、產品組合變完整、全球製造網絡到位的3大底盤，並宣告群創智慧座艙業務的新篇章起跑。