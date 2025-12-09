群創攻自駕車2》小金雞延後IPO 群創董座：唐僧多收徒弟是好事

群創小金雞CarUX原衝刺赴美上市，沒想到發動1,636億日圓併購Pioneer後突然緊急喊卡，外界紛傳各種IPO卡關原因，群創董事長洪進揚卻比任何人更淡定，甚至拋出一句「唐僧取經多收徒弟」，原來背後藏著CarUX重量級盤算。

洪進揚不閃躲 創造CarUX更高估值

談到CarUX的IPO時程，洪進揚沒有閃躲，他坦言CarUX赴美上市會延後，但會在資本市場獲得更高評價。

他把CarUX赴美IPO過程，比喻為「取經之旅」，強調方向明確且終點不變，隨著沿途隊伍愈壯大，能帶回的經書就愈多。延遲IPO是為了讓CarUX以更完整的體質，站上資本市場舞台。

廣告 廣告

誠如洪進揚所言，CarUX併購Pioneer後，擁有更完整的客戶、更具規模的全球生產基地、全面升級的產品線，這些都是資本市場看重的價值指標，群創用時間換取CarUX的未來估值。

台日友誼助攻 CarUX、Pioneer極速完婚

這樁1,636億日圓的跨國併購案，只花5個月完成，在國際併購界實屬罕見。

洪進揚剛從日本返台，談到併購Pioneer，臉上看不見一絲疲憊，反而充滿信心，「好像小學時對隔壁班女生有好感，卻只是擦肩而過沒機會表達，如今雙方情投意合，以結婚為前提談交往，迅速完婚。」

不過挑戰才剛開始，洪進揚坦言，日本講究職人精神，做事精準且步驟嚴謹，反觀台灣團隊重視效率、反應快、決策彈性高，「日本的SOP文化與台灣的flexibility（彈性）要找出共存。」

為此，雙方整合採取循序漸進方式，由於Pioneer是一家獲利公司，洪進揚表示維持既有經營團隊，先從專案讓雙邊團隊一起做事，從中了解彼此的做事節奏，待磨合成熟再視狀況調整管理團隊，最後才討論品牌整合問題。

這一步，目標讓CarUX、Pioneer合併更順利，更要將CarUX推向更大市場，也是群創讓小金雞CarUX，變身「高價金雞」的前哨戰。