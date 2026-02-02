群創斜槓封裝夯2／把Pioneer從客戶變隊友 群創相中自駕車影音大金礦

群創認列Pioneer業績，拉動去年12月營收寫下近45個月以來新高。

群創去年12月砸337億元完成收購Pioneer，主要關鍵在於看中自駕車時代龐大的影音商機，因為汽車未來可以自動駕駛之後，人們不必再把注意力放在安全上面，而是可以在車上的時間使用影音娛樂系統，群創董事長洪進揚說：「這將來都會變成經濟價值。」

群創不只在面板級封裝旗開得勝，近期在車用電子的布局也開始發酵。本刊調查，關鍵在於洪進揚2018年接任群創董事長後，就開始規劃「六六六藍圖」：第一個六年順利由虧轉盈，去年剛好步入第二個6年計畫，核心主軸為「突圍轉型、拓展觸角」，聚焦的二大目標就是「車用顯示」和「FOPLP先進封裝技術」。

Pioneer是日本擁有88年悠久歷史的音響品牌，與CarUX在產品和市場面向皆互補。（翻攝Pioneer臉書）

為布局車用顯示，洪進揚透過群創子公司CarUX，於去年12月砸下1636億日圓（約新台幣337億元）完成收購日本車用電子大廠Pioneer的全部股權。

Pioneer是日本擁有88年悠久歷史的老品牌，在家用音響、車用影音及DJ器材都扮演要角，並曾締造多項世界第一，近年專注發展車載系統與高性能音響。成立不到7年的CarUX與Pioneer的結合，等於是年齡差距超過80歲的老少配，「這宗聯姻是『跨世代的結合』。」洪進揚笑著說。而收購金額也是台廠併購日本企業史上第二大規模，僅次於2016年鴻海併購夏普（Sharp）一案。

各界也好奇，群創為何選在此時以重金出手？原來，洪進揚看中的是車用資訊娛樂（Infotainment）在自駕車時代的發展潛力。「傳統駕駛燃油車時，注意力會放在路上，因為要注意行車安全，但進入自動駕駛以後，人們突然多了一段時間可以做自己的事情，不管是上網購物，還是看影音，也給了Netflix、Amazon或Google等網路大咖新機會，這將來都會轉換成經濟價值，車廠會開始與網路大廠談怎樣分潤這些時間。」洪進揚解釋。

洪進揚看好未來自駕車的資訊娛樂市場，整合集團綜效開發智慧座艙方案。

過去車廠優先考量的是行車「安全性」，洪進揚認為，現在強調的則是「車主體驗」。「CarUX擅長車用顯示器，Pioneer則以音響系統出名，群創可以實現這件事，在所謂的Infotainment上，『影』跟『音』一定是結合的。」

不僅如此，對於二家公司的互補性，洪進揚更早早做好功課。「CarUX主攻歐美汽車品牌，在日本曝光度較低，Pioneer則主要服務日系車廠，二者在發展區域也具有互補性。」

因此，去年洪進揚與Pioneer周旋併購事宜時，愛看球的他便以「棒球隊」取代「成親」的意象，來打動Pioneer社長。「因為家（成親）是以『愛』為基礎，必須互相包容，意思就是『有錯也不要講、得過且過』。但我直接了當地跟對方講，這樣的公司不會成功。我們要的是一個『Winning Team（求勝隊伍）』，各自做好本分，也會督促對方。」

問起將Pioneer從客戶變成自家隊友，目前雙方磨合的狀況如何？洪進揚欣慰地說：「團隊跨文化溝通比預期好。」他更透露：「以前不了解的事情，問外面的人也不確定真假、有沒有留後手？現在一通電話可以找到人問，而且是信得過的人，因為要一起開發產品、說服客戶，所以砲口一致對外，溝通效率比預期好，不是買到爛芭樂，我感覺士氣還滿高昂的！」

洪進揚表示，接下來會以「300天計畫」推進二家公司整合，分作3個百日，分別達成聯合採購、交叉銷售，最終一起開發產品。他也預計整合初期每個月至少飛一趟Pioneer日本東京總部，親自指揮調度，「我現在都可以做代購了！」洪進揚開玩笑地說。

