群創斜槓封裝夯3／手握四百億現金 洪進揚揭群創活化資產新佈局

群創2024年將南科4廠賣給台積電，目前包括南科2廠與5廠也逐步清空，待決議後續用途。（翻攝綠色工廠標章資訊網）

群創董事長洪進揚2018年剛接任的時候，股價與市值落後同業友達一段差距，但是，2024年開始把南科四廠賣給台積電，活化資產後取得銀彈收購Pioneer，並且成功跨入面板級封裝，體質開始出現變化，如今市值也大幅領先友達，在手握四百億現金，2廠和5廠也逐步清空的情形下，未來會如何持續掌握投資機會進行新的佈局，備受矚目。

群創跨入半導體領域，轉型面板級封裝有成，問起成功率領群創轉型的心法，董事長洪進揚說：「所有面板廠都在想轉型，要怎麼樣重新利用核心資產，不管是實體，還是無形資產。」他更以「農曆新年將至，衣櫃要清理、除舊布新」來形容這段時間的改革措施。

2024年，群創將位於台南新市區的南科四廠賣給台積電，現在仍在進行產能整合，逐步清空未使用的廠區。據了解，包括南科二廠、五廠都已清理完畢，空出的面積也與四廠差不多。本刊詢問洪進揚接下來是否有所處置？

「未來調整的方法很多，也許有什麼新的用途可再放進來，現在台灣的工業用地還滿紅的，空下來之後，當然有興趣的人會來談。我們就多方接觸，也歡迎介紹。」滿臉笑意的洪進揚語帶玄機地說。

群創面板本業雖逐漸縮減，外界仍關心他如何看待今年的面板市況？洪進揚表示，過去消費者多認為電子產品應該降價，這次記憶體缺貨能帶動終端價格抬升很不簡單，也給了零組件廠多一點利潤空間。不過，他提醒隱憂是消費者可能因漲價而延遲消費。

「整體而言是喜憂參半，但是目前看來，第一季走勢當然是好的，今年第二季看起來還是不錯。」採訪尾聲，洪進揚再次強調：「群創過去六年，做的是『力保升級』，至少先穩定成為淨現金流的公司。目前帳上現金已超過400億元，投資機會就永遠在那裡。」似乎暗示著，群創未來仍有值得期待的新布局。

