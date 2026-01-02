群創漲多遭列「注意股」股價開低震盪翻紅 近午盤爆逾60萬張大量

2025Semicon國際半導體展。李政龍攝



面板大廠群創（3481）因傳打入SpaceX供應鏈，受太空產業題材助陣，大唱轉機題材，去年底股價連日爆量飆漲，遭證交所列入注意股，提前公告去年11月自結稅後淨損約1.56億元，每股淨損約0.02元；不過，今天股價開低後，盤中又震盪翻紅，資金瘋狂進出，不到上午11時半即爆出逾60萬張大量，依舊成為2026開年盤面焦點。

市場傳出，群創FOPLP（扇出型面板級封裝）新業務成功打入SpaceX供應鏈，並取得射頻晶片元件封裝訂單，資金瘋狂湧入卡位，去年底不僅法人買超，當沖成交同步爆出大量，去年底封關以17.05元收市，爆出逾92萬張天量。儘管漲多遭列注意股，並公告去年11月每股仍虧0.02元，不過今天股價開低後，盤中翻紅又創18.35元波段新高，但仍持續震盪。

廣告 廣告

群創今天爆量震盪翻紅，盤中再寫新高，面板族群也同步齊揚，友達、彩晶盤中均由黑翻紅，呈現震盪上揚格局。

群創於去年12/31遭證交所列入注意股，原因為最近六個營業日累積收盤價漲幅達30.93%。專家指出，一旦被列為注意股時，投資人就要開始注意行情是否過熱，依照證交所定義，列入注意股若達到「連續3天或5天」、「10天內有6天」或者「30天內有12天」等指標，就會變成「處置股」，屆時就會採取管制撮合時間、預收款券、以及暫停融資券，即市場俗稱的「關禁閉」。

從籌碼面觀察，外資持續呈現買超群創、週三當沖成交張數也持續放大，法人指出，若成交動能維持，有機會續挑戰前波高點；不過股價短期漲幅已大，今天盤中震盪爆量，投資人仍須留意追高風險與市場波動。

市場解讀，群創除SpaceX相關訂單題材持續發酵外，美國太空產業政策利多帶動整體概念股上修評價，也成為吸引資金積極卡位的主因。

更多太報報導

台股2026開年紅！盤中漲逾300點至29325點創新高 台積電續刷天價

PC漲價潮！華碩公告1/5漲價 聯想、宏碁、Dell也跟進

南京廠獲美出貨許可 台積電股價強彈！ 台指期點火攻破「29K」元月行情起跑