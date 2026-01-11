群創狂飆被列處置股能繼續漲？ 李永年曝1條件...

台北市 / 黃育仁 綜合報導

群創從13元漲到最高23元，讓許多投資人對於面板股重拾信心，交易量暴增，甚至有分析師直指群創有望成為今年最大黑馬飆股，連日驚驚漲讓它被列為處置股，資深分析師李永年表示，群創有機會但不至於像記憶體這麼瘋狂，主要是因為業績還沒有明顯起色，若能突破28.95元的大量套牢區，就有機會繼續衝高。

群創連連飆漲，面板股的春天真的到了嗎？李永年指出，從技術面來看，確實有可能繼續往上走，群創用了將近3年的時間，打出了一個底部，現在開始起飆，成交量也尚未到之前高的成交量，目前股價已經20元，進入當初的套牢區，用相對小的量突破大量套牢區，顯示籌碼非常穩健，所以只要能突破大量套牢區，突破28.95元後，就有機會挑戰上一個壓力區往58元邁進。

有網友質疑群創EPS不佳，為何能飆漲？李永年說，58元是一個理想目標價，但不一定會到。業績和漲幅應該不會像記憶體這麼瘋狂，接下來就要看FOPLP扇出型封裝能不能真的帶來好的業績，且前提就是股價要站穩3字頭，才有機會挑戰5字頭。

去年到今年有許多飆股，都是從銅板股飆好幾倍，到股價破百，還有哪些股票有機會可以往上？李永年點名做電線電纜的華新(1605)，李永年認為，華新去年EPS還不錯，今年公司預估還有機會創新高，加上有望跨入Meta的全新海底電纜供應鏈，有助於股價推升，另外現在許多國際大廠都要建猶如吃電怪獸的資料中心，電力與輸電需求大增，因此華新也有望分一杯羹。

*審慎投資 風險自負*

